El nadador profesional Lewis Pugh atraviesa el Estrecho de Ormuz para evidenciar los 500 derrames de petróleo que amenazan la fauna y los ecosistemas de la región.

El destacado nadador profesional Lewis Pugh ha iniciado una travesía acuática sin precedentes a través del Estrecho de Ormuz con el propósito explícito de documentar y denunciar el devastador impacto ambiental derivado del conflicto béico en la región. Esta acción directa busca visibilizar cómo la violencia armada está transformando radicalmente el hábitat marino y causando daños severos a la fauna local, un aspecto que frecuentemente queda oscurecido por las dimensiones geopolíticas del enfrentamiento. Durante su periplo, Pugh ha reportado haber escuchado explosiones directas de buques, lo cual evidencia la intensidad y la proximidad de la violencia en una zona vital para el comercio global.

Evidencia visual de la crisis ambiental en el agua

El atleta ha permanecido nadando durante tres días continuos, partiendo desde la isla de Musandam y dirigiéndose hacia el Cabo de Ormuz, un trayecto que le ha permitido examinar de primera mano la degradación ambiental provocada por el derrame de petróleo de buques que han sido atacados. Esta expedición no es solo un desafío físico, sino una misión de documentación crítica, ya que Pugh ha podido constatar in situ cómo las costas de Omán, Irán y los Emiratos Árabes Unidos están siendo afectadas de manera profunda y duradera por la presencia de hidrocarburos en el agua. La visibilidad de estas manchas oscuras desde el espacio subraya la magnitud del desastre ecológico que se está produciendo en estas aguas internacionales.

Also read Irán pierde control del Estrecho de Ormuz ante la presión de Trump

Testimonios directos sobre explosiones y petroleros

Al describir la atmósfera opresiva de la zona, el nadador relató que a los veinte minutos de haber comenzado la travesía, escuchó dos explosiones muy fuertes que sacudieron el mar con una fuerza considerable. Al alzar la vista para evaluar el origen del impacto, Pugh vio claramente que un petrolero había sido alcanzado a una distancia de aproximadamente cuatro kilómetros, lo que ilustra la vulnerabilidad extrema de la infraestructura energética en el estrecho. Este incidente no es aislado, sino que forma parte de una tendencia alarmante donde los buques que intentan cruzar el estrecho se convierten en blancos frecuentes, generando una crisis de seguridad y medio ambiente simultánea.

Cifras de Greenpeace sobre los ataques masivos

Según los datos recopilados y presentados por la organización Greenpeace, un total de 161 buques han sido atacados desde el inicio del conflicto, una cifra que refleja la escala sin precedentes de la hostilidad marítima en la región. Como consecuencia directa de estos ataques, se han provocado más de 500 derrames de petróleo, los cuales están afectando gravemente a la vida silvestre y a los ecosistemas marinos que son fundamentales para la biodiversidad global. Estos números no solo representan una tragedia ecológica, sino que también evidencian la falla en los mecanismos de protección internacional para las zonas de conflicto comercial estratégico.

Advertisement

Consecuencias concretas para los ecosistemas locales

La magnitud de la contaminación es tal que algunos de los derrames más significativos, como el ocurrido frente a la costa de Omán, han creado manchas de petróleo que cubren una superficie de 2.000 kilómetros cuadrados. Esta extensión devastadora pone en peligro no solo a la fauna marina, sino también a los ecosistemas protegidos de la región y a las comunidades pesqueras locales que dependen de estos mares para su sustento y supervivencia económica. La persistencia del petróleo en el agua amenaza con causar daños irreversibles en la cadena trófica marina, afectando desde microorganismos hasta grandes depredadores y aves migratorias.

La invisibilidad política de la crisis ecológica

A pesar de la gravedad de la situación, esta crisis ambiental no está siendo priorizada en las negociaciones globales actuales, donde el enfoque suele centrarse exclusivamente en las implicaciones económicas del suministro de energía o en las tensiones políticas entre estados. Pugh ha destacado que, cuando la mayoría de la gente piensa en el Estrecho de Ormuz, solo visualiza petroleros y geopolítica, ignorando que también es uno de los lugares más hermosos que ha visitado. Esta desconexión entre la realidad ecológica en el terreno y la discusión política en los pasillos de poder representa uno de los mayores desafíos para la conservación de los océanos en tiempos de guerra.