Levi's apuesta por un enfoque claro y diversificado en un año complejo

La firma estadounidense de ropa, Levi Strauss, afronta un año complejo en el que la tensión geopolítica y la guerra en Oriente Próximo pueden afectar al sector de la moda. Sin embargo, algunas empresas como Levi's están logrando salir airosas de este contexto gracias a una estrategia diversificada y enfocada en el poder de compra de los consumidores.

La tensión geopolítica , con la guerra en Oriente Próximo como mayor exponente, y su efecto sobre el poder de compra y el sentimiento de los consumidores pronostican un año complejo para el sector de la moda , aunque algunas empresas están logrando salir airosas de este contexto.

"Hemos tenido un comienzo de ejercicio muy bueno. El entorno es impredecible, pero nuestra estrategia está dando sus frutos y la marca está muy fuerte. En los momentos de incertidumbre, los consumidores van a las enseñas en las que confían y eso hace que sea un buen momento para Levi's", asegura Lucia Marcuzzo, directora general de Levi Strauss en Europa





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