Leticia de la Hoz renuncia a defender a Koldo García por conflicto con OkDiario

La letrada Leticia de la Hoz retira su defensa de Koldo García en la Audiencia Nacional tras revelar que OkDiario financió su juicio. Conoce los detalles del caso Leire y las implicaciones políticas.

La abogada Leticia de la Hoz ha formalizado su renuncia ante la Audiencia Nacional para dejar de representar a Koldo García, el exsecretario de Estado de Infraestructuras condenado por corrupción. Esta decisión llega casi dos semanas después de que se hiciera público que el medio digital OkDiario, propiedad de Dos Mil Palabras, asumió los costes económicos de la defensa jurídica del político popular durante su proceso en el Tribunal Supremo.

Razones profesionales y secreto legal

En un escrito presentado este martes, Leticia de la Hoz alega motivos estrictamente profesionales para cortar su vínculo legal con García, amparándose en el secreto profesional para no detallar las causas exactas de la ruptura. La letrada, quien ya llevaba otros casos destacados como el 'caso Leire', opta por separarse ahora del acusado para evitar conflictos de interés o percepciones de parcialidad que pudieran afectar al desarrollo de sus actuales responsabilidades judiciales.

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Financiación revelada por OkDiario

La fuente de esta crisis entre ambas partes surge de la documentación aportada previamente por la propia defensora al juzgado. Leticia de la Hoz presentó facturas y órdenes de transferencia que demostraban inequívocamente que Dos Mil Palabras realizó pagos a su despacho por concepto de honorarios y gastos jurídicos relacionados con el señor D. Koldo García. Estos registros financieros fueron clave para desmentir sospechas iniciales sobre si el PSOE habría financiado su estrategia legal.

Contexto de declaraciones controvertidas

El primer pago, fechado el 27 de noviembre de 2025, coincide temporalmente con una serie de entrevistas otorgadas por Koldo García al digital de Eduardo Inda. Durante esos encuentros, el político formuló acusaciones graves contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez sin aportar pruebas concretas, incluyendo afirmaciones sobre supuestas contribuciones económicas de familiares de altos cargos y irregularidades en procesos internos del partido socialista.

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Implicaciones en el Caso Leire

Actualmente, Leticia de la Hoz se encuentra defendida en el conocido como 'caso Leire', donde es acusada de participar en un intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, cargo que ella niega rotundamente. La revelación de quién pagó la defensa de García en otro tribunal distinto podría influir en la percepción de imparcialidad o en la dinámica procesal que mantiene la Fiscalía Anticorrupción y el juez instructor del caso actual.

Alegatos previos de Koldo García

Mientras se resuelve esta situación legal, persisten las declaraciones del propio Koldo García respecto a presiones políticas. En su última palabra ante el Tribunal Supremo, donde fue condenado a casi 20 años de cárcel por delitos de corrupción vinculados a José Luis Ábalos, García afirmó que se le ofreció reducir su condena si mentía y engañaba a los ciudadanos españoles mediante medios de comunicación específicos.