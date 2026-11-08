Lesiones por entrenamiento: Prevención clave con descanso y calzado correcto

El traumatólogo Juanjo López explica cómo prevenir lesiones en fitness mediante control de carga, recuperación adecuada y elección de calzado flexible.

La práctica constante de actividad física ofrece innumerables beneficios para la salud, pero avanzar demasiado rápido sin la preparación adecuada puede derivar en lesiones dolorosas que obliguen a reducir o incluso detener completamente la rutina de ejercicios. El Dr. Juanjo López, reconocido traumatólogo deportivo y colaborador de Mustang Free, advierte que muchas de estas complicaciones aparecen cuando el organismo se somete a una exigencia para la que todavía no está preparado. Es fundamental entender que el cuerpo necesita un proceso de adaptación gradual para soportar nuevos estímulos sin comprometer su integridad.

Origen de las lesiones por sobrecarga

El origen de la mayoría de las dolencias no reside en un único gesto aislado, sino en una acumulación de carga que los músculos, tendones y articulaciones todavía no están capacitados para soportar. Esta sobrecarga suele manifestarse especialmente en zonas críticas como los gemelos, los cuádriceps y los isquiotibiales. Entre las consecuencias más frecuentes se incluyen contracturas severas, agujetas intensas y diversas tendinopatías que afectan estructuras como el tendón de Aquiles, el tendón rotuliano o el manguito rotador del hombro.

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Estrategias de progresión segura

Para evitar estas lesiones, es esencial no aumentar de golpe el peso, el número de repeticiones o la intensidad de los entrenamientos. El organismo necesita tiempo para adaptarse al nuevo estímulo impuesto, por lo que una planificación inteligente prioriza la frecuencia sobre la carga inicial. El Dr. Juanjo López recomienda comenzar con ejercicios globales, cuidar especialmente la técnica y aumentar primero la frecuencia antes de elevar las cargas. Un calentamiento activo y progresivo permite que los tejidos se preparen para el esfuerzo ulterior, manteniendo la técnica incluso cuando aparece la fatiga.

La importancia del descanso activo

En el ámbito del fitness, el descanso suele quedar relegado a un segundo plano frente a los ejercicios, las repeticiones y las cargas físicas. Sin embargo, recuperar también forma parte intrínseca del proceso de adaptación biológica. Dejar suficiente tiempo entre sesiones puede dificultar la recuperación y favorecer la aparición de molestias crónicas. Entrenar bien implica considerar todo aquello que ocurre fuera del momento concreto en el que se realiza ejercicio, permitiendo que los tejidos se regeneren y se fortalezcan.

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Calzado y conexión con el suelo

Los pies desempeñan un papel crucial como puntos de contacto con el suelo, especialmente en ejercicios como las zancadas. El calzado puede influir significativamente en esa relación, interesando en determinados movimientos que la zapatilla tenga forma de pie y permita que los dedos tengan suficiente espacio para moverse libremente. Una suela fina y flexible favorece una mayor conexión con el suelo y ayuda a mejorar la técnica en ejercicios de fuerza, buscando una experiencia lo más parecido a estar descalzos.

Consecuencias y recomendaciones finales

La idea central es que la mejora sea gradual, ya que intentar recuperar rápidamente una marca o levantar un peso para el que todavía no se tiene suficiente control puede provocar lesiones que interrumpan la actividad física. Una planificación adecuada debe contemplar tanto las sesiones de entrenamiento como los periodos necesarios para recuperarse de ellas. El Dr. Juanjo López insiste en que una zapatilla no debería obligar al pie a adaptarse a ella, sino permitir que este trabaje de forma natural, respetando la anatomía y la biología del cuerpo humano.