Leopoldo Calvo-Sotelo: Un siglo de un líder clave en la Transición Española

Un análisis del perfil de Leopoldo Calvo-Sotelo, figura clave en la transición española, a cien años de su nacimiento. Se explora su trayectoria política y empresarial, destacando su papel en la consolidación de la democracia y la integración europea de España.

Hoy, 14 de abril, se cumplirían cien años del nacimiento de Leopoldo Calvo-Sotelo , quien fuera el segundo presidente del Gobierno en el periodo democrático posterior a la dictadura. En un momento en que algunas corrientes política s cuestionan la relevancia histórica de la transición española , que transformó el país de una dictadura a una democracia, este texto busca trazar un perfil de una figura emblemática, un arquetipo de las generaciones que nos devolvieron la libertad y la normalidad democrática.

La relación con Calvo-Sotelo se remonta a una entrevista concedida a CincoDías, pocos meses después de su nombramiento como ministro para las Relaciones con las Comunidades Europeas por Adolfo Suárez. El diario, entonces en su primer año, había publicado una serie de reportajes sobre la situación económica española ante las inminentes negociaciones para el ingreso en las Comunidades Europeas. La entrevista con Calvo-Sotelo fue el colofón a ese esfuerzo periodístico. En ese encuentro, se reveló una persona diferente a la imagen preconcebida. Su cultura, entusiasmo y convicción en el futuro europeo de España fueron notables. Meses después, Calvo-Sotelo lo convocó al ministerio, valorando su compromiso europeísta y ofreciéndole un puesto en su reducido equipo. En ese ambiente, las etiquetas políticas no eran relevantes, integrando a expertos como Pedro Solbes y Carlos Westendorp, posteriormente ministros socialistas. La dinámica de aquellos días lo llevó a la Vicepresidencia Económica y, luego, a la Presidencia del Gobierno, siguiendo la estela de Calvo-Sotelo.

Académicamente, se podría cuestionar si Calvo-Sotelo fue primero empresario o político. Ingeniero de caminos, fundó Perlofil, su primer amor profesional, según contó al periodista Marino Gomez-Santos, construyendo una empresa y una fábrica desde cero. Posteriormente, dirigió Unión Española de Explosivos, aplicando su experiencia europea para negociar la fusión con Minas de Rio Tinto. Un ejemplo de su capacidad de integración fue la llamada a Miguel Boyer, militante del PSOE en la clandestinidad, para dirigir la planificación del nuevo grupo.

La política, para Calvo-Sotelo, fue una preocupación temprana. Su carácter y convicciones lo impulsaron a la acción política desde joven, fortalecidas por sus lecturas y su inagotable curiosidad. Su activismo juvenil y universitario se manifestó en una época difícil. En los últimos años del régimen de Franco, fue procurador en Cortes en representación del Sindicato de la Química, aunque su labor se vio frustrada por la falta de receptividad a sus propuestas de transición democrática. Luego, Federico Silva Muñoz, ministro de Obras Públicas, le ofreció la presidencia de Renfe, cargo que ocupó brevemente hasta dimitir por discrepancias con la visión del ministro.

En un momento de ebullición política, con diversos grupos buscando la normalización en libertad, Calvo-Sotelo asumió el Ministerio de Comercio, donde amplió su experiencia internacional. La llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno revitalizó sus esperanzas de cambio, impulsándolo a la creación de Unión de Centro Democrático, un partido que buscaba integrar diferentes grupos políticos. Bajo estas siglas, Calvo-Sotelo desempeñó los cargos de ministro, vicepresidente y presidente del Gobierno en circunstancias complejas, tanto políticas como económicas.

La economía de la Transición se vio afectada por una crisis severa. Calvo-Sotelo, aprovechando su experiencia empresarial y capacidad de negociación, abordó la crisis con realismo, pragmatismo y preocupación social, logrando acuerdos entre sindicatos, empresarios y el Gobierno. Su gestión estuvo marcada por la búsqueda de estabilidad y el impulso de reformas que consolidaran la democracia española. Su legado se centra en la contribución a la construcción de un sistema político plural y el fortalecimiento de la integración europea.





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