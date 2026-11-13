Leonor Yupa y la tragedia en Brooklyn: 8 muertos y búsqueda de sobrevivientes

La comunidad de Brooklyn lamenta la muerte de ocho personas, incluyendo a Gabriel Siguencia, en el derrumbe del edificio el Día de los Veteranos. Detalles sobre las víctimas y el impacto en la diáspora caribeña y latina.

La madre ecuatoriana Leonor Yupa se desplomó de rodillas el jueves cuando un reportero confirmó que su hijo de 22 años estaba entre las ocho personas fallecidas en el colapso del edificio en Brooklyn ocurrido el día anterior. Sus gritos desgarradores en español resonaron en la Iglesia Bethesda de Dios en Cristo, donde la familia intentaba procesar la noticia antes de que fuera verificada oficialmente.

El colapso del edificio de tres plantas en la intersección de las avenidas Flatbush y Bedford dejó un saldo trágico en el barrio de Flatbush durante el Día de los Veteranos. La tragedia causó la muerte de seis adultos y dos niños, además de dejar heridas a más de una docena de personas, en un lugar que constituye el corazón de la diáspora caribeña de Nueva York.

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Identidad y origen de las víctimas fatales

Los oficiales confirmaron la nacionalidad de varias víctimas, revelando la composición multicultural de la comunidad afectada. Entre los fallecidos se encontraban tres ciudadanos colombianos, dos ecuatorianos y un ciudadano guatemalteco de 26 años, según anunciaron funcionarios de ambos países sudamericanos.

Gabriel Siguencia, hijo de Leonor Yupa, había llegado a Estados Unidos desde Ecuador hacía apenas un mes. Trabajaba como carpintero en la obra de construcción contigua al edificio derrumbado desde hacía unas dos semanas, buscando las mismas oportunidades laborales que atraen a inmigrantes de todo el mundo a la ciudad.

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Respuesta institucional y declaraciones oficiales

El alcalde Zohran Mamdani declaró a los periodistas el jueves que tomaba un momento para recordar intensamente a quienes habían perdido la vida. Identificó a las víctimas como amigos, vecinos, padres, hijos y familias jóvenes inmigrantes provenientes de México, Colombia, Ecuador y Trinidad.

Las familias locales, clérigos y grupos comunitarios se reunieron para apoyarse mutuamente. También exigieron rendición de cuentas sobre las condiciones de las viviendas y la supervisión de la construcción en el barrio, predominantemente negro e inmigrante, donde ocurrieron los hechos.

Escenas de dolor y búsqueda de sobrevivientes

Justo enfrente del lugar del derrumbe, los relatos de dolor se multiplicaban. Otra mujer se desplomó al saber que el cuerpo de su esposo, identificado como Tomás, había sido recuperado de entre los escombros el jueves por la mañana, gimiendo su nombre entre sollozos mientras los familiares formaban un círculo de oración.

Al día siguiente de la tragedia, los vecinos se agolparon en la acera mientras maquinaria de construcción retiraba los escombros. En un edificio contiguo, donde una pared había caído durante el colapso, aún colgaba ropa de un armario, testigo mudo de la violencia estructural que azotó la zona.

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Impacto en el barrio y próximos pasos

El barrio de Flatbush, conocido también como "Pequeño Haití", fue golpeado por una fuerte lluvia que intensificó la escena de emergencia. La intersección de Flatbush y Bedford sigue siendo un enclave multicultural con negocios de Jamaica, Haití, Trinidad y Tobago, México y Ecuador.

Mientras la investigación continúa, las familias esperan noticias sobre posibles sobrevivientes. Algunos, como el esposo de una mujer embarazada de seis meses rescatada de entre los escombros, lograron alivio, pero la comunidad permanece en estado de alerta y duelo colectivo tras el desastre estructural.