Leonor y Sofía reciben al Papa León XIV en el Palacio Real y reafirman la unidad de la Corona

La princesa Leonor y la infanta Sofía acompañan al papa León XIV en su primera visita a Madrid, compartiendo momentos de complicidad y reforzando los lazos entre la Corona y la Santa Sede.

La princesa Leonor y la infanta Sofía volvieron a compartir momentos de estrecha complicidad al encontrarse con el recién nombrado papa León XIV en el Palacio Real de Madrid .

La visita del Santo Padre constituía la primera parada de su itinerario por la capital española, y las jóvenes hijas de los reyes Felipe VI y Letizia fueron el centro de la atención desde el momento en que el avión del pontífice atracó en el aeropuerto Adolfo Suárez. Al desembarcar, la sintonía entre el papa y la Casa Real se hizo evidente; los monarcas habían coincidido previamente con él en el Vaticano y ahora se reencontraban en territorio español.

La llegada al Palacio Real fue recibida con una oleada de miradas y susurros, pues era la primera vez que Leonor y Sofía se encontraban cara a cara con el pontífice después de la visita de Benedicto XVI, cuando aún eran niñas. La ceremonia comenzó con una reverencia conjunta de las hermanas al santo padre, gesto que simbolizó el respeto y la unidad familiar.

Tras la bienvenida, los jóvenes reinos fueron conducidos al Salón de Gasparini, donde mantuvieron una charla distendida y cercana con León XIV, intercambiando palabras y sonrisas que subrayaron su estrecha relación. La conversación, que transcurrió de la mano y con miradas cómplices, mostró una madurez y responsabilidad institucional que contraste con la inocencia de sus primeras apariciones públicas, como la emblemática exhibición aérea del desfile del 12 de octubre o la asistencia a los Premios Princesa de Asturias.

En el transcurso de la jornada, las hermanas recorrieron varios de los salones más emblemáticos del palacio. En el Salón del Trono, saludaron a las autoridades presentes y, más tarde, en el Salón de Columnas, el rey Felipe VI y el papa León XIV pronunciaron sus discursos, destacando la estrecha relación entre la Corona española y la Santa Sede.

La visita también sirvió para reforzar la imagen de unidad de la familia real, ya que la infanta Sofía había estado estudiando Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en Lisboa, mientras Leonor se prepara para asumir nuevas responsabilidades en el Palacio de la Zarzuela después de cinco años fuera del palacio principal. A pesar de la brevedad del reencuentro, la expectativa del público por ver a las hermanas juntas fue alta, ya que no habían coincidido en público desde hace dos meses, periodo que coincidió con las vacaciones de Semana Santa.

El aspecto visual de la reunión no pasó desapercibido. Leonor lució un conjunto de tacones finos y pendientes de cristal de la firma Boira, una marca afectada recientemente por la DANA, mientras Sofía optó por un vestido negro de Carolina Herrera con mangas abullonadas y una falda de cortes blancos, complementado con bailarinas destalonadas de Pretty Ballerinas. Ese detalle de vestuario fue interpretado como un sutil homenaje a la situación meteorológica que había golpeado a la región.

Tras la ceremonia, la familia real, sin excepción, asistió a la multitudinaria misa papal en la Plaza de Cibeles, consolidando una jornada histórica que quedó plasmada en la prensa y en la memoria colectiva. La visita del papa León XIV, acompañada por la participación activa de Leonor y Sofía, marcó un hito en las relaciones entre la monarquía española y la Iglesia, reforzando la imagen de continuidad y modernidad de la Corona en el siglo XXI





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