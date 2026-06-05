Leonor y Sofía ante el Papa León XIV: protocolo, vestimenta y gestos que marcarán la historia

La visita del papa León XIV a España reunirá a la princesa Leonor y a la infanta Sofía con el Pontífice en un acto de alto valor institucional. La experta en protocolo Gloria Campos analiza las normas de vestuario, los gestos y las jerarquías que regirán este encuentro histórico, incluyendo la ausencia del privilegio del blanco y la duda sobre el uso de la mantilla.

La visita del papa León XIV a España, prevista para los próximos días, marcará un hito en la historia reciente de la Corona española. Por primera vez, la princesa Leonor y la infanta Sofía, ya adultas y con roles institucionales definidos, participarán en un acto de alto voltaje diplomático y religioso junto al Pontífice.

Tras recibir al Papa junto a los Reyes en el Palacio Real y asistir a la misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, ambas estarán bajo el escrutinio de un protocolo milimétrico que dicta desde la vestimenta hasta los gestos más sutiles. La experta en protocolo Gloria Campos García de Quevedo, doctora en Publicidad y Relaciones Públicas y profesora de la Universidad Camilo José Cela, analiza en detalle las normas que regirán este encuentro histórico.

El rey Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía ya estuvieron presentes durante la visita de Benedicto XVI a España en 2010, pero entonces eran niñas y vestían trajes florales con bailarinas. Ahora, la situación institucional es radicalmente distinta.

"Este momento tiene una dimensión que va más allá de lo simbólico", explica Campos. "No es solo una fotografía familiar con el Papa, es una imagen de continuidad de la Corona. Leonor comparece como heredera adulta y Sofía como miembro de apoyo de la Familia Real en un acto de altísimo valor institucional, religioso, diplomático y mediático". La imagen, asegura, "recorrerá el mundo" y será analizada en cada detalle.

Uno de los aspectos más desconocidos para el público es el enorme trabajo previo detrás de una audiencia papal. Lo que parece natural suele ser el resultado de semanas de preparación. La Casa Real coordina cada detalle con la Prefectura de la Casa Pontificia, organismo responsable de las audiencias. Se ensayan la secuencia de llegada, el orden de las presentaciones, la distancia de aproximación, el tiempo de cada saludo e incluso la posición del cuerpo.

"Lo que el público percibe como natural es el resultado de horas de preparación. La sonrisa no se ensaya, pero sí se trabaja la actitud: serenidad, respeto, presencia", explica Campos. También habrá una jerarquía visual perfectamente definida: Felipe VI ocupará el lugar preferente, seguido por la reina Letizia; Leonor será presentada antes que Sofía y aparecerá situada más cerca del Papa por su condición de heredera.

En cuanto al vestuario, surge la gran duda sobre el uso del blanco, un privilegio histórico concedido por la Santa Sede a las soberanas católicas de determinadas monarquías. En España, esta distinción corresponde a la reina consorte o a quien ostente la condición de reina reinante. Por ello, Letizia puede vestir de blanco en audiencias papales, mientras que Leonor y Sofía deberán ajustarse a las normas generales del protocolo vaticano.

La experta señala que los colores recomendados son el negro, el gris marengo, el azul marino o el granate oscuro, siempre en tejidos nobles y acabados sobrios como crepé, lana fina o seda mate.

"El vestuario debe transmitir respeto, sobriedad y sentido institucional. Los cortes deben ser clásicos y los detalles discretos, como un broche, un cuello trabajado o una costura de relieve, añaden personalidad sin restar solemnidad. La joyería, si la hay, debe ser sobria, como perlas o piezas con valor institucional", resume. Entre los errores que deben evitarse, Campos destaca "el escote pronunciado, los colores llamativos o la cabeza descubierta.

En lo gestual, cruzar los brazos, meter las manos en los bolsillos o mantener una expresión de indiferencia se consideran faltas graves en cualquier audiencia de Estado". Otra cuestión recurrente es el uso de la mantilla negra, tradicional en las visitas al Papa, especialmente entre las mujeres de la realeza europea.

Sin embargo, las nuevas generaciones han ido relajando ciertas tradiciones. Según Campos, la mantilla sigue siendo perfectamente apropiada.

"La mantilla es plenamente apropiada para una visita papal, también en España y también fuera del contexto estrictamente litúrgico. Además, tiene una importante lectura simbólica porque conecta directamente a la monarquía española con su histórica relación con la Santa Sede".

No obstante, aclara que no es obligatoria: "Lo que exige el protocolo vaticano es que la cabeza esté cubierta, no que lo esté con mantilla". Por ello, es posible que Leonor y Sofía opten por un tocado o velo más moderno, aunque la tradición de la mantilla negra sigue siendo una opción de gran peso simbólico.

En definitiva, la visita del Papa León XIV a España no solo será un acontecimiento religioso, sino también una puesta en escena cuidadosamente orquestada de la monarquía española, donde cada detalle, desde el color del vestido hasta la inclinación de la cabeza, será interpretado como un mensaje de continuidad, respeto y modernidad. La mirada del mundo estará puesta en Leonor y Sofía, y su comportamiento marcará un precedente para el futuro de la Corona





HOLAFashion / 🏆 41. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Papa León XIV Princesa Leonor Infanta Sofía Protocolo Visita Papal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Papa León XIV se alojará en la Nunciatura Apostólica de Madrid durante su visitaEl Papa León XIV elegirá la Nunciatura Apostólica, ubicada en el exclusivo barrio de Nueva España en Chamartín, como residencia durante su visita de cuatro días a España. Este recinto, que ya ha hospedado a otros pontífices, destaca por su seguridad, entorno discretro y proximidad a instituciones internacionales. Desde allí, el Papa presidirá actos multitudinarios en Madrid, Barcelona y Canarias, generando gran expectación entre los fieles que已经开始 formando colas para adquirir recuerdos con su imagen.

Read more »

El Papa León XIV en España: una Iglesia en retrocesoEl Papa León XIV visitará España en junio próximo y encontrará una Iglesia en retroceso, caracterizada por el declive de las formas religiosas tradicionales y el surgimiento de espiritualidades híbridas.

Read more »

Agenda de la visita del papa León XIV a Barcelona: fechas, horarios y actosPrimero será Madrid, después Barcelona y más tarde Canarias. El Papa León XIV realizará del 6 al 12 de junio su primera visita a España. Será la primera vez que un...

Read more »

El presidente Sánchez acompañará al papa León XIV en un encuentro con migrantesEl presidente del Gobierno acompañará al papa León XIV en un encuentro con más de 2.000 personas migrantes el próximo jueves, 11 de junio. El encuentro tendrá un carácter estrictamente pastoral y se realizará con escasa presencia institucional.

Read more »