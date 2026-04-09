Leonor González Pano declara en el Supremo: entre rosarios, sonrisas y presuntas revelaciones sobre la trama Koldo

La presunta testaferro de la trama Koldo, Leonor González Pano, declaró ante el Tribunal Supremo, aportando detalles sobre su relación con Víctor de Aldama y el exministro José Luis Ábalos, y generando reacciones diversas en la sala.

Rosario en mano, melena al viento y una sonrisa casi perpetua. Así se presentó Leonor González Pano ante el Tribunal Supremo , señalada por los investigadores como presunta testaferro de un empresario favorecido por Víctor de Aldama, gracias a sus relaciones con el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Implicada en otra causa, la de hidrocarburos, en la Audiencia Nacional, pareció buscar confirmación visual con su abogado antes de responder a las preguntas de los magistrados.

Con un tímido “sí”, dio inicio a un testimonio que no dejó indiferente a nadie. Su voz dulce y suave, por momentos infantil, acompañada de gestos risueños y, cuando era necesario, de absoluta estupefacción, logró crear un ambiente inusual en el Salón de Plenos del Supremo, atenuando la dureza del relato. Era la administradora única de Have Got Time, sí. Una empresa manejada por Claudio Rivas, sí. Y con la que se compró un presunto soborno, un chalé veraniego, para Ábalos, sí. Sin embargo, ella afirmaba desconocer el objeto social, que era la comercialización de hidrocarburos. Solo cobraba un sueldo de 3.500 euros, argumentaba. Se quejó a su novio por WhatsApp y repitió su lamento en el juicio, afirmando que, a pesar de la gran cantidad de dinero que se movía para “abrir puertas” –la Guardia Civil calcula al menos un millón de euros–, ella nunca recibió más que su salario. Mientras manipulaba las cuentas del rosario, recordó que todo comenzó con un amor de juventud, el que sintió por Aldama, a quien consideraba de “familia”. Por eso, cuando Claudio buscaba la licencia de operadora de hidrocarburos para su empresa Villafuel, no dudó en recurrir a Víctor, que siempre tuvo “muy buenos contactos”, incluso con el gobierno. Según su relato, esto era para que “se llevara otro el dinero, que se lo llevara él”, expresado con total naturalidad. Informaba de todas las vicisitudes a su novio de la época, Natan. Los mensajes entre ambos revelan la evolución de las relaciones en la supuesta trama. Empezó mencionando una oferta de Ábalos para ser asesora por 5.000 euros, propuesta que, según ella, le hizo Aldama. Desconociendo cuánto cobraba un asesor ministerial, sus palabras provocaron estupor entre los acusados. Ábalos sonreía, su exasesor se indignaba y los abogados intercambiaban notas. La joven, ajena al revuelo, respondió con su habitual maestría y un toque de gracia: “Son cosas que se hablan entre las parejas. Un comentario”. A las supuestas ofertas de trabajo, siguieron insultos al exministro, a quien llamaban “putero” y “baboso”. La joven restó importancia a estas expresiones: “A una persona que no me cae bien le puedo decir idiota o algo más fuerte”, aunque admitió que no era correcto hablar así de las personas. Esta actitud no la libró de un incisivo interrogatorio de la abogada de García, Leticia de la Hoz, y tuvo que admitir que los mensajes “no obedecían estrictamente a la verdad”. Pero esto no importó, el tribunal pareció encontrarlo divertido, y el presidente, Andrés Martínez Arrieta, lo resumió como “conversaciones intrascendentes” propias de “relaciones de amigos, novios o lo que sea”. Finalizado el testimonio, le permitieron retirarse con un “Gracias, que tengan buen día”, a lo que ella respondió con un “Igualmente”, arrancando risas. La comparecencia de González Pano facilitó que su madre, que iba a ser la última testigo, adelantara su turno, argumentando que “se fueran juntas”. Sin embargo, el candor de Leonor se diluyó al salir, mientras su madre, una mujer de carácter, sin adornos, que trataba directamente con Rivas y Aldama, ocupó su lugar. El puesto del abogado de la testigo-imputada también cambió. Javier Gómez Bermúdez, juez del 11-M y abogado de élite, se sentó junto a Carmen Pano. El Salón de Plenos recuperó su atmósfera habitual





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trama Koldo Leonor González Pano Víctor De Aldama José Luis Ábalos Corrupción Tribunal Supremo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carmen Pano declara en el juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama por corrupciónLa empresaria Carmen Pano declara haber entregado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE, acusando al comisionista Víctor de Aldama. Pano y su hija están investigadas por fraude millonario. El juicio, que enfrenta a Ábalos, Koldo y Aldama, cierra su primera semana.

Read more »

El Caso Mascarillas: Testimonios Revelan Preocupación, Órdenes y Amenazas en el Juicio a ÁbalosLa tercera sesión del juicio por el 'caso Mascarillas' en el Tribunal Supremo destapa nuevos detalles sobre las presuntas tramas de corrupción. Declaraciones clave, como las de Leonor González Pano y Álvaro Gallego, arrojan luz sobre el papel de Claudio Rivas, las reuniones ministeriales, la venta de propiedades y el manejo de fondos. Además, se revelan presuntas amenazas de Koldo García y el trato a Claudia Montes, con el fin de arrojar luz sobre los hechos y las responsabilidades.

Read more »

Testigo afirma que Carmen Pano transportó dinero en efectivo a la sede del PSOEÁlvaro Gallego declaró ante el Tribunal Supremo que Carmen Pano llevó bolsas con billetes a Ferraz. La declaración se produjo en el juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas. Gallego relató haber transportado a Pano y, según su testimonio, vio 'tacos de billetes' en una bolsa.

Read more »

Carmen Pano declara en el Supremo y confirma entrega de dinero a Aldama relacionado con ÁbalosLa empresaria Carmen Pano testifica ante el Tribunal Supremo, detallando pagos de efectivo a Víctor de Aldama y relacionando la transacción con la operadora, los negocios de Claudio Rivas y, potencialmente, el exministro José Luis Ábalos.

Read more »

Contradicciones en el Testimonio de Carmen Pano en el Juicio contra ÁbalosLa empresaria Carmen Pano, conocida por declarar la entrega de efectivo al PSOE, ha protagonizado contradicciones en el juicio contra José Luis Ábalos. Su testimonio sobre la entrega de 90.000 euros al partido ha sido cuestionado por sus inconsistencias, complicando la investigación sobre presuntas irregularidades en contratos sanitarios durante la pandemia.

Read more »

La empresaria Carmen Pano reitera en el Supremo que entregó 90.000 euros en la sede del PSOE por indicación de AldamaLa testigo sostiene que el chalé de La Alcaidesa fue un “regalo” para Ábalos de un empresario interesado en conseguir una licencia de hidrocarburos

Read more »