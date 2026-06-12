Leonor deslumbra en el concierto de Bad Bunny con un look de Thinking Mu

La princesa Leonor asistió al concierto de Bad Bunny en Madrid llevando un conjunto fresco de la marca sostenible Thinking Mu, compuesto por un top con estampado de atardecer y un bolso naranja, demostrando que la realeza puede combinar elegancia y tendencia en un entorno relajado.

La presencia de la princesa Leonor en el concierto del popular artista puertorriqueño Bad Bunny sorprendió a los asistentes del estadio Riyadh Air Metropolitano, que se encontraban disfrutando de la música bajo el sol madrileño.

A diferencia de los habituales compromisos institucionales, la joven heredera del trono apareció en un ambiente distendido, acompañada de su hermana la infanta Sofía y un grupo de amigas, lo que permitió observarla fuera del protocolo oficial. La audiencia quedó cautivada no solo por el espectáculo, sino también por el atuendo que la princesa eligió para la ocasión: un conjunto fresco y estilizado de la firma local Thinking Mu, compuesta por un top estampado y un bolso a juego.

Este look marcó un punto de inflexión al demostrar que la realeza puede adoptar tendencias contemporáneas sin perder la elegancia que le caracteriza. Thinking Mu es una marca nacida en 2008 del proyecto conjunto de Pepe Barguñó y Miquel Castells, dos emprendedores que buscaban crear una línea de ropa casual, divertida y comprometida con la sostenibilidad.

Desde sus inicios, la firma se enfocó en camisetas y sudaderas confeccionadas con materiales responsables, pero rápidamente amplió su propuesta a colecciones completas para hombres y mujeres. Cada pieza se elabora internamente, inspirándose en el entorno mediterráneo, los viajes, la cultura y la música, lo que confiere a sus diseños una identidad única y arraigada en la vida cotidiana.

La marca ha logrado conectar con un público de alrededor de 35 años, especialmente mujeres que valoran un estilo de vida consciente, el arte y la sociabilidad, y que buscan prendas que reflejen su sensibilidad y sentido del humor. La colaboración con la Casa Real surgió de manera casi fortuita.

Tras la visita del Papa León XIV a Madrid, donde la familia real desempeñó un papel de anfitriones, la prensa captó la atención de los diseñadores de Thinking Mu, quienes recordaron haber visto algunas de sus piezas en los armarios de la princesa. Sin embargo, fueron los videos del concierto los que confirmaron que Leonor había optado por el top con un estampado que evoca la luz del atardecer filtrándose entre flores, y por un bolso de piel naranja que aporta contraste y personalidad al conjunto.

Los diseñadores expresaron su entusiasmo al ver que sus prendas habían sido elegidas para un contexto tan relajado y natural, subrayando que la comodidad y la elegancia son pilares esenciales de su propuesta creativa. Además, la presencia de la marca en el escenario se vio reforzada cuando el grupo Chuwi, telonero de Bad Bunny, también lució piezas de Thinking Mu, lo que consolidó la imagen de la firma como parte integral del ambiente musical y juvenil del evento.

En conjunto, la aparición de la princesa Leonor con este look simboliza una nueva etapa en la que la moda real se abre a la creatividad contemporánea y al compromiso sostenible, sin perder la esencia de la monarquía española





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