Leonor culmina su formación militar bajo la mirada orgullosa de Felipe VI

La princesa Leonor supera el curso de paracaidismo, recibe nuevas distinciones y participa en el Día de las Fuerzas Armadas, mientras la bandera nacional se cae y el desfile aéreo es cancelado por niebla, generando un día lleno de emociones y reconocimientos.

Leonor se prepara para culminar su paso por la formación militar mientras el rey Felipe VI celebra con orgullo sus progresos. La princesa asistió ayer al Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, donde su presencia marcó varios hitos.

Primero, recibió la insignia de paracaidista, una distinción que su padre nunca obtuvo, y que reconoce haber superado con éxito el curso básico de salto. Además, lució con orgullo los cordones dorados que la identifican como alumna de la Academia General del Aire en San Javier, y la banda azul‑blanca que adorna el hombro derecho de su uniforme, símbolos de la tradición castrense.

Durante la ceremonia la joven heredera sufrió las típicas incomodidades de los iniciados: ampollas por sus primeras botas de montaña, barro en las piernas y pequeñas heridas en las manos al practicar maniobras de entrenamiento. Estas pruebas, lejos de desanimarla, le han permitido demostrar una soltura y una disciplina poco comunes en una figura tan joven, consolidando su vínculo con las Fuerzas Armadas que seguirá vigente aun después de que termine su etapa como cadete en julio.

El acto, que coincidió con la festividad de San Fernando, patrona del arma de Ingenieros, se vio marcado por dos incidentes que pasaron a la historia reciente del desfile militar español. Por la densa niebla que cubría el cielo vigués, la autoridad organizadora se vio obligada a cancelar la parte aérea del programa, impidiendo que los aviones de la formación Mirlo colorearan el firmamento con los tonos de la enseña nacional.

Pocos minutos después, cuando la Guardia Real intentaba izar la bandera de España, un inesperado fallo hizo que la enseña cayera al suelo, provocando un breve pero intenso momento de desconcierto entre los presentes. A pesar del revés, el rey Felipe VI y la princesa Leonor mantuvieron la compostura, mostrando la serenidad y el entrenamiento que la ceremonia demandaba.

El rey, en su discurso posterior al brindis, elogió el empeño de su hija, subrayando que se nota que ha disfrutado de la experiencia y que esa actitud le será de gran utilidad en sus futuras responsabilidades como futura monarca. Tras la suspensión del segmento aéreo y la caída de la bandera, la jornada continuó con homenaje a los caídos y la presentación de unidades terrestres, entre ellas el salto del subteniente Vidal y el subsargento primero Matanza, ambos gallegos, que dieron nombre a la tradición del desfile en la avenida de Samil.

La presencia de Leonor, la más antigua de la guardia que presidía el evento, fue un recordatorio de la estrecha relación que la Casa Real mantiene con las Fuerzas Armadas. El rey reiteró que los tres años de entrenamiento de la princesa han sido completados con dedicación y que pronto concluirá su fase castrense, aunque el lazo con el ejército permanecerá.

En palabras del soberano, "Se te nota que lo has disfrutado y me alegra mucho", una frase que resume el sentimiento de orgullo familiar y patrio que ha envuelto este día histórico





yo_dona / 🏆 58. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leonor Fuerzas Armadas Desfile Militar Felipe VI Paracaidismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Incidente durante el izado de la bandera en el Día de las Fuerzas Armadas en VigoLa bandera de España se cayó durante el izado en el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo, en un acto presidido por el rey Felipe VI. El incidente ocurrió mientras sonaba el himno nacional y se suma a la suspensión de la parte aérea del desfile debido a la meteorología.

Read more »

Vigo arropa a las Fuerzas Armadas en un desfile deslucido sin aviones ni paracaidistasEsta marcha es el acto central con el que cada año se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, en el que participan miembros del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y...

Read more »

Vigo arropa a las Fuerzas Armadas en un desfile deslucido sin aviones ni paracaidistasEsta marcha es el acto central con el que cada año se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, en el que participan miembros del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y...

Read more »

Leonor se estrena en el Día de las Fuerzas Armadas en un nuevo paso como futura jefa de los EjércitosLos reyes Felipe VI y Letizia presiden el desfile militar con motivo del Día de las Fuerzas Armadas junto a la princesa Leonor.

Read more »