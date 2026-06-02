Lenta pero constante: la investigación judicial sobre las supuestas maniobras policiales contra Podemos avanza en la Audiencia Nacional

Tras más de dos años de dilación, la causa que investiga el presunto montaje policial contra Podemos se ha abierto de nuevo, con la Sala de lo Penal obligando al juez a profundizar en los hechos, aunque persisten dudas sobre la imputación de responsables y la falta de una unidad especializada para recolectar pruebas.

La investigación judicial sobre las presuntas Maniobras Policiales contra Podemos avanza a paso de tortuga tras más de dos años de dilación en la Audiencia Nacional .

Desde sus inicios, los abogados del partido han solicitado al juez Santiago Pedraz una serie de diligencias que solo se han aprobado cuando el Fiscal o la propia Sala de lo Penal han intervenido para obligar al magistrado a practicarlas. La falta de una unidad especializada como la UCO o la UDEF, que habitualmente apoya a los jueces en casos de alta complejidad, ha dificultado la recopilación de atestados y pruebas.

En cada ocasión en que el cuerpo legal de Podemos consigue superar la reticencia del magistrado, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que se aprovisione de la documentación de los archivos policiales o convoque a los testigos que estime pertinentes, para luego cesar su participación. Esa limitada colaboración ha permitido que, pese a la impunidad que caracterizó a la actuación policial bajo el gobierno del Partido Popular, emerjan lentamente indicios de un montaje encubierto cuyo objetivo era desacreditar al partido y, en particular, a sus dirigentes.

El caso más emblemático sigue siendo el supuesto montaje de una operación con cocaína que habría involucrado al diputado Miguel Urbán. La hipótesis de que un testigo fabricó la historia, según la tesis de Pedraz, bastaría para que la autoridad policial dirigida por el entonces comisario Olivera - responsable de una unidad de coordinación sin agentes operativos - remitiera el asunto a la Fiscalía para que iniciara las pesquisas a máxima escala.

Olivera canalizó, además, a unidades de la Policía especializadas en antidroga y en delitos económicos complejos, lo que amplió el espectro de la investigación. A pesar de los constantes rechazos de Pedraz a imputar a Olivera y a abrir una causa contra los responsables del supuesto montaje, la Sala de lo Penal ha obligado al juez a profundizar en los hechos.

Sin embargo, la investigación sigue sin identificarse a los verdaderos investigados, y el magistrado se niega a imputar a los funcionarios que afirman haber presenciado la colusión entre el supuesto informante y otros agentes del interior. En paralelo, otras causas de gran relevancia política han generado expectativas y controversias. La Operación Cataluña, dirigida contra los líderes del proceso soberanista, sigue sin que se abra una causa concreta.

El caso Kitchen, por su parte, culminó en juicio con Jorge Fernández Díaz como presunto máximo responsable, mientras que la investigación contra María Dolores de Cospedal fue cerrada abruptamente, dejando en el aire el papel de Mariano Rajoy. La única causa que abordó directamente las presuntas maniobras contra Podemos fue el proceso Dina, derivado de la causa Villarejo, que investigó el robo y la difusión del contenido del móvil de la colaboradora de Pablo Iglesias.

En esa ocasión, el juez convirtió a Dina Bousselham y a Pablo Iglesias en sospechosos, aunque posteriormente la Audiencia Nacional les devolvió su condición de perjudicados. La querella interpuesta por Podemos incluía delitos como organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado; sin embargo, varios de estos cargos fueron excluidos del procedimiento por falta de indicios suficientes, y la condición de investigados fue negada al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía, Ignacio Cosidó.

La combinación de dilaciones judiciales, decisiones contradictorias y la ausencia de una unidad especializada ha convertido a esta investigación en un símbolo de la impunidad política que ha marcado la última década en España





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