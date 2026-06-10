Leire Díez y Vicente Fernández utilizaron el amparo de Montero para presionar a empresas públicas

La investigación revela que la trama de corrupción de Leire Díez y el expresidente de Sepi Vicente Fernández contó con el respaldo de la vicepresidenta María Jesús Montero para intentar obtener beneficios ilícitos en empresas estatales, mediante presiones y chantajes.

La trama de corrupción que involucra a Leire Díez y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ( Sepi ), Vicente Fernández , ha sido desvelada por las investigaciones judiciales.

Ambos aprovecharon el respaldo político de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, para intentar obtener beneficios ilícitos en diversas empresas públicas. Según los testimonios recogidos por EL MUNDO, Fernández y Díez ejercían presiones constantes sobre los presidentes de estas compañías para conocer oportunidades de negocio y, presuntamente, canalizar comisiones ilegales.

El modus operandi consistía en utilizar sus contactos políticos para influir en decisiones estratégicas y, cuando era posible, obtener contratos o adjudicaciones que reportaran ganancias personales o para la trama. Uno de los episodios más sonados fue el intento de Fernández de intervenir en un contrato de la empresa pública Tragsa relacionado con una planta de residuos en Almería.

Según fuentes de Tragsa, Fernández llamó para que no aceptaran un encargo de la Diputación de Almería, gobernada por el PP, que consistía en elaborar un peritaje y un nuevo pliego de condiciones. El objetivo era que la adjudicación recayera en otra compañía, posiblemente vinculada a la trama.

Sin embargo, Tragsa se negó a ceder a las presiones, ya que consideraban que administraban dinero público y debían actuar con imparcialidad. Este caso es solo un ejemplo de las múltiples tentativas que la pareja realizó durante años, apoyados en la orden de Montero de mantener a Fernández en su puesto incluso después de su cese formal. La influencia de Fernández no decayó tras su salida oficial de la Sepi en 2019.

Durante un periodo de interinaje, en el que Montero se negó a nombrar un sucesor con el argumento de que esperaba el archivo de la causa contra Martínez, Fernández siguió ejerciendo como presidente en la sombra, con Leire Díez como su jefa de gabinete oficiosa. Los directivos de empresas públicas aseguran que era inevitable atender sus llamadas, porque se sabía que Montero lo respaldaba y que podía regresar al cargo en cualquier momento.

Esta situación generó un clima de temor e incomodidad, y muchos altos cargos intentaban evitar el contacto directo, avisándose entre ellos para sortear las presiones. Las agendas de Díez reflejan su obsesión por restaurar a Fernández: en ellas se pregunta dónde podría seguir tutelando la Sepi si era quien reunía las mejores condiciones para ello, evidenciando que su poder trascendía los cargos formales.

El caso también salpica a la actual presidenta de la Sepi, aunque otras fuentes señalan que las presiones continuaron hasta bien entrado 2021. La trama alcanzó su punto más lucrativo en 2022, cuando Mediaciones Martínez, la empresa instrumental de la trama, facturó sin tener empleados ni actividad real. La investigación judicial se centra en delitos de prevaricación, cohecho y malversación, y ha llevado a la imputación de varios implicados.

Mientras tanto, el Gobierno ha concedido la nacionalidad al ex viceministro de Venezuela que aparece en el sumario de las cloacas del PSOE, aplicando la Ley de Memoria Democrática, un hecho que añade más sombras al caso. La reconstrucción de los hechos muestra cómo la politización de las empresas públicas y el abuso de poder pueden poner en riesgo la gestión transparente de los recursos del Estado





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