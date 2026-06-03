Leire Díez, exmilitante del PSOE, investigada por presunto tráfico de influencias en el caso Koldo

La exmilitante socialista Leire Díez es investigada por presuntamente ofrecer influencia en el nombramiento del DAO de la Guardia Civil y obtener información sensible de altos mandos a cambio de favores, según su declaración ante la UCO.

Leire Díez , exmilitante del PSOE , presumía de sus conexiones con altos cargos del Gobierno en reuniones con Rubén Villalba , comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo.

Según el sumario del caso, Díez aseguró tener acceso a los principales líderes del partido y del Gobierno, y prometió influir en el nombramiento del próximo DAO de la Guardia Civil. Villalba declaró voluntariamente ante la UCO, revelando que Díez buscaba información comprometedora sobre oficiales de la UCO y ofrecía mejorar su reputación y un puesto de asesor a cambio de colaboración. La trama, investigada por el juez Santiago Pedraz, también involucra al exsecretario del PSOE Santos Cerdán.

En las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con él, en la primera Díez se limitó a mencionar a "los de arriba", pero en la segunda destacó que tenía acceso al "one" del partido y al "one" del Gobierno, y como muestra de su poder le aseguró que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella porque el Gobierno culpabilizaba al Ministerio del Interior por no controlar las operaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).

Villalba compareció de forma voluntaria en dependencias de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo, al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz en busca de documentación de presuntos pagos a Leire Díez por estos servicios. Díez le hizo llegar, a través de un colaborador de la Jefatura de Información, su especial interés en mantener un encuentro.

Durante las reuniones, se presentó como una persona que tenía vínculos con "los de arriba del Gobierno" y mencionó diferentes causas judiciales relacionadas con el sector de los hidrocarburos, como las de Gaslow o Villafuel, en las que está imputado el comisionista Víctor de Aldama. Explicó que lo que tenían en común era la intervención del teniente coronel de la UCO Antonio Balas y que en todas existía una connivencia de la UCO con Repsol para torpedear la competencia en ese sector.

Su objetivo era conseguir información comprometedora del teniente coronel Balas, el capitán Bonilla, el coronel Corbí (sobre si seguía manteniendo control sobre la Guardia Civil o la UCO), el coronel Yuste (coronel de UCO) y el DAO, entre otros. También le pidió información sobre Aldama y Koldo García, ya que, según le comentó, a "los de arriba" les preocupaba la información que pudiera dar Aldama.

Además de pedirle que le proporcionara información para hacer una "purga" en la Guardia Civil, le propuso que dejara su defensa en manos de los abogados Ismael Oliver, José Aníbal Álvarez o Jacobo Teijelo, aunque matizó que sería mejor la primera opción porque los otros dos tenían mucho trabajo y así podía coordinarla con la de Koldo García, dado que Oliver era entonces el abogado del exasesor del Ministerio de Transportes. Villalba levantó un acta de la reunión que aportó a la causa abierta contra Leire Díez.

En el segundo encuentro, Díez le pidió reunirse en el despacho de Ismael Oliver, pero él se negó y propuso reunirse en el mismo establecimiento que la primera vez. En esa reunión, Díez insistió en los mismos asuntos y le hablaron de darle un destino en la embajada de Roma, ofrecimiento respecto al que Díez le dijo que la directora general no tenía ningún problema, si bien esto no se llegó a materializar porque consideró que provocaría un mayor desgaste de su reputación.

La investigación continúa bajo la dirección del juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional, quien ya tomó declaración a Villalba como testigo y cuyo contenido ha sido incorporado al sumario. Este caso pone de manifiesto supuestos intentos de influencia en la cúpula de la Guardia Civil y en procesos judiciales en curso, así como posibles irregularidades en la gestión de información sensible dentro de las fuerzas de seguridad





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