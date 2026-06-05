Leire Díez en Hungría: 'Me siento más en control que en Mugello'

El piloto español Leire Díez ha aterrizado en Hungría con ganas de competir en el circuito local. En los entrenamientos libres, el piloto ha insistido en que algunas sensaciones no le han cuadrado del todo sobre la pista.

El piloto español Leire Díez ha aterrizado en Hungría con ganas de competir en el circuito local. En los entrenamientos libres, el piloto ha insistido en que algunas sensaciones no le han cuadrado del todo sobre la pista.

A pesar de meterse en 'Q2', el piloto ha asegurado que se siente más en control que en su última carrera en Mugello. Según Leire Díez, el circuito húngaro es menos físico que el de Mugello, lo que le permite mejorar su estilo de pilotaje. El piloto también ha admitido que la duda del nervio le había afectado en su última carrera, pero que ya ha superado ese problema.

En otro tema, la Unión de Comunidades de España ha incautado agendas de Leire Díez en la causa de las cloacas del PSOE, lo que ha generado especulaciones sobre una posible reunión entre el piloto y el presidente del partido. En cuanto a la seguridad, el gobierno español ha asegurado que trabaja siempre con el riesgo de atentado, pero que no se han detectado movimientos sospechosos.

Por otro lado, la ONG SOS Wildfire ha lanzado un mensaje de alerta sobre la realidad de los incendios forestales en León, y ha ofrecido su ayuda para enseñar a los pueblos de la región a defenderse de los incendios. En Francia, un multimillonario ha pedido cambiar la ley para poder desheredar a sus cinco hijos y donar su fortuna a una causa benéfica.

En Cataluña, los profesores han retomado las manifestaciones y han cortado la Ronda Litoral de Barcelona tras su 'no' al preacuerdo con la Generalitat. Finalmente, la 'malafollá' granaína ha sido tema de debate en el mundo de la música, con la cantante Lori Meyers hablando sobre lo que hay detrás de esta expresión





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