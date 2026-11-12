Leire Díez denuncia el libro sobre las cloacas del Estado y el papel de Villarejo

El nuevo libro de Leire Díez revela audios de José Manuel Villarejo, acusando al PP de manipular elecciones y criticando la impunidad judicial durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

La exmilitante socialista Leire Diez ha dado a conocer un documento que describe las dinámicas internas de los gobiernos conservadores en España, utilizando grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo. Este material forma parte de una estrategia para exponer lo que ella califica como una red de operaciones ilegales que afectó a la estabilidad política y judicial del país durante la última década.

El libro Desmontando las cloacas

La publicación titulada Desmontando las cloacas integra numerosas grabaciones del comisario José Manuel Villarejo dirigidas a empresarios, políticos, periodistas y jueces durante el mandato del Gobierno conservador. Leire Diez, quien fue miembro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sostiene que Villarejo actuó como la voz ejecutora de un entramado más amplio que involucraba a sectores policiales, judiciales, empresariales y mediáticos. Ella argumenta que esta estructura existía antes de la detención de Villarejo y que continuó operando después de su arresto.

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Diez asegura que Villarejo participó en 177 operaciones, utilizando medios de comunicación y presentando querellas basadas en investigaciones ilegales y datos falsos en la mayoría de los casos. Según sus afirmaciones, el noventa por ciento de estos encargos provinieron de miembros del Partido Popular. Para respaldar estas acusaciones, la autora ha habilitado una página web donde se pueden consultar decenas de audios que servirán como prueba en los procedimientos penales correspondientes.

Conflictos legales y acusaciones políticas

El juez Santiago Pedraz está instruyendo una causa penal que investiga si Leire Diez dirigió una red delictiva vinculada al PSOE para desestabilizar procedimientos contra dirigentes socialistas como José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así contra familiares del presidente del Gobierno. En respuesta a estas investigaciones, la exmilitante ha afirmado que sus gestiones para obtener información de fiscales y guardias civiles tenían un propósito periodístico destinado a escribir el libro que ahora se publica.

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Villarejo ha sido condenado a distintas penas de cárcel en al menos tres causas ya juzgadas en la Audiencia Nacional. Actualmente, se acumulan más de 30 piezas separadas en este tribunal que investigan las operaciones ilegales del comisario, tanto bajo órdenes del Gobierno del Popular como en sus negocios privados. Diez sostiene que Villarejo explicó a Alicia Sánchez-Camacho, entonces presidenta del Partido Popular en Cataluña, el 6 de noviembre de 2012, que había trabajado toda su vida para el partido, una frase que ella considera una confesión directa.

Manipulación electoral y estructuras judiciales

La autora del libro sostiene que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular compraron seis elecciones, incluyendo las gallegas y catalanas de 2012, las andaluzas, las generales de 2015 y 2016, y las vascas de 2016. Diez detalla que cinco de estas campañas involucraron a Villarejo, mientras que la sexta, en Euskadi, se realizó sin su intervención directa, lo que ella utiliza para demostrar que el comisario no era quien mandaba en última instancia.

Entre los ejemplos citados se encuentran el uso de un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros en Galicia en 2012, la publicación de una revista con la imputación antes de la sentencia, y la fabricación de una cuenta de Podemos en el Caribe diecisiete días antes de las elecciones generales de 2016. También menciona el dosier sobre el suegro de Pedro Sánchez, que debió esperar a las elecciones para ser utilizado, y las negociaciones en Cataluña para evitar una mayoría absoluta.

Impunidad y sucesión de redes de influencia

Diez escribe que los delitos supuestamente cometidos por esta trama siguen impunes porque los tribunales se han negado a investigarlas adecuadamente. Ella describe la existencia de dos cloacas distintas: la primera, vinculada al Ministerio del Interior durante el mandato de Rajoy, y la segunda, erigida dentro de la Fiscalía Anticorrupción alrededor del fiscal José Grinda. Según su narrativa, la segunda estructura se vistió con la toga de quien perseguía a la primera, sustituyéndola sin cambiar la naturaleza de las operaciones.

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La exmilitante socialista mantiene que esta sucesión de redes demuestra que el problema no era una única figura criminal, sino una estructura institucional profunda. A través de sus libros y las evidencias auditivas, Diez busca exponer cómo estas dinámicas afectaron la democracia española y por qué considera que la justicia no ha logrado restablecer la verdad histórica de estos eventos.