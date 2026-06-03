Leire Díez admite habilidad para la 'fontanería' en WhatsApp y presunta trama contra PSOE y Gobierno

Leire Díez, exmilitante socialista, admitió en un chat de WhatsApp su habilidad para la 'fontanería', en el contexto de una supuesta trama para obstruir investigaciones contra el PSOE y el Gobierno. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó esta conversación en un atestado dirigido por el juez Santiago Pedraz.

Leire Díez , exmilitante socialista , admitió en un chat de WhatsApp su habilidad para la 'fontanería' , en el contexto de una supuesta trama para obstruir investigaciones contra el PSOE y el Gobierno.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incluyó esta conversación en un atestado dirigido por el juez Santiago Pedraz. Díez expresó su compromiso con Sandro Rosell, ex presidente del Barcelona C.F. , para ayudarle con problemas judiciales. El caso explotó en mayo pasado tras la filtración de audios donde Díez buscaba información comprometedora sobre un teniente coronel de la UCO.

Posteriormente, en una rueda de prensa, se defendió afirmando que se trataba de un trabajo periodístico de investigación, concluyendo con 'Ni fontanera ni cobarde'. Reconoció en una conversación de WhatsApp del 19 de junio de 2024 que 'la fontanería' se le daba 'muy bien'





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