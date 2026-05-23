Legisladores investigan a tres hombres acusados de abuso sexual por exasesistente de Epstein

En un testimonio a puerta cerrada este semana, Sarah Kellen, una exasesistente de Epstein, acusó a tres hombres de irregularidades y los identificó por su nombre, según declaró el presidente de la Comisión de Supervisión, James Comer.

CNN — Según fuentes familiarizadas con el asunto, los legisladores que investigan al fallecido Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, están centrando su atención en tres hombres a quienes una antigua asistente del exfinancista acusó de abuso sexual en un testimonio a puerta cerrada esta semana.

En una entrevista con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves, la exasistente de Epstein Sarah Kellen acusó a los tres hombres de irregularidades y los identificó por su nombre, según declaró el presidente de la Comisión de Supervisión de la Cámara, James Comer. Según fuentes consultadas por CNN, Kellen mencionó a Frederic Fekkai, un famoso estilista francés; Philip Levine, exalcalde de Miami Beach y empresario de la industria de cruceros; y Patrick Demarchelier, un fotógrafo de moda francés.

Kellen acusó a Fekkai y Levine de agresión sexual y declaró que Demarchelier se exhibió ante ella, según una fuente cercana al caso. Otra fuente indicó que Kellen afirmó que Fekkai la agredió a principios de la década de 2000, antes de conocer a Epstein, cuando ambos se encontraban solos en una habitación de hotel durante un viaje a Hawai para reunirse con agentes de modelos.

Sarah Kellen, exasistente de Jeffrey Epstein, llega para testificar en una entrevista a puerta cerrada con la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el Capitolio el 21 de mayo en Washington. Asistente de Epstein acusó a tres presuntos abusadores no identificados antes, dice presidente de la Comisión de Supervisión Un representante de Fekkai en los medios de comunicación negó que el estilista hubiera hecho algo malo.

"El señor Fekkai se mostró asombrado al leer el testimonio de la señora Kellen. El señor Fekkai jamás abusó de nadie. Jamás participaron en ninguna actividad ilegal. Desconocieron por completo la repugnante depravación y el tráfico de personas de Epstein.

No hizo nada malo", declaró el representante, Mark Herr, en un comunicado. Herr también negó específicamente la acusación de agresión: "Eso es categóricamente falso. El señor Fekkai nunca agredió a nadie". Kellen declaró ante los investigadores de la Comisión que Levine la agredió en Saint-Tropez, en una casa alquilada por Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell a principios de la década de 2000, según informó a CNN una fuente familiarizada con el asunto.

CNN intentó contactar a Levine y a los representantes de Demarchelier, quien falleció en 2022, mediante llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes directos en redes sociales. A principios de este año, Levine declaró a WLRN que solo se había reunido con Epstein "unas pocas veces" y que lo lamentaba.

"Como ya he dicho anteriormente, mi única relación con Jeffrey Epstein surgió exclusivamente de mi antigua amistad con Ghislaine Maxwell. Estuve con Epstein solo unas pocas veces. Nunca hice negocios con él, nunca visité su isla ni volví en su avión. Lamento haberlo conocido", declaró en aquel momento.

Kellen testificó que Demarchelier la expuso a Epstein, a quien describió como un cazatalentos de posibles modelos de Victoria’s Secret, según informó a CNN otra fuente familiarizada con el asunto. Ninguno de los hombres ha sido acusado de ningün delito en relación con Epstein, y Comer declaró que la Comisión no tenía conocimiento previo de las acusaciones de abuso sexual contra ellos.

Un análisis de CNN de los archivos de Epstein publicados por el Departamento de Justicia reveló que Levine y Fekkai tenían vínculos con el fallecido delincuente sexual convicto desde hace años. Sin embargo, según el análisis de CNN, los archivos no parecen revelar ninguna interacción directa entre Demarchelier y Epstein. No hay indicios en los archivos de Epstein disponibles públicamente y revisados ​​por CNN de que alguno de los tres hombres haya sido entrevistado por investigadores federales.

Kellen es una figura controvertida en el círculo de Epstein, cuyo trabajo con el desacreditado financiero le proporcionó acceso a información relevante sobre sus actividades. En 2007, las autoridades la identificaron como una de las posibles cómplices de Epstein.

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