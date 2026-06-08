Lecciones papales a diestra y siniestra

La negociación entre la Generalitat Valenciana y los sindicatos mayoritarios de docentes sigue sin llegar a un acuerdo. A pesar de los avances en materia de infraestructuras, ratios escolares y simplificación administrativa, el conflicto retributivo sigue sin resolverse.

Los representantes del profesorado reconocen avances en la negociación con la Generalitat Valenciana , pero el conflicto retributivo sigue sin resolverse. La Conselleria de Educación ha aceptado compromisos en materia de infraestructuras, ratios escolares y simplificación administrativa , pero los sindicatos mayoritarios exigen reabrir el debate salarial.

La situación sigue siendo incierta, con la posibilidad de una nueva consulta entre los docentes para decidir si secundan la última propuesta del Gobierno valenciano





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