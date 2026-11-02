Learjet 60 se estrella en Florida y deja 9 muertos en Palm Beach

Un avión privado Learjet 60 se estrelló contra una carretera en el condado de Palm Beach, Florida, matando a sus 9 ocupantes. La NTSB investiga el accidente que ocurrió el 1 de noviembre de 2026.

Un avión privado Learjet 60 se estrelló de manera catastrófica contra una vía pública en el condado de Palm Beach, Florida, durante el domingo 1 de noviembre de 2026. El impacto dejó un enorme cráter en la carretera Military Trail y causó la muerte inmediata de las nueve personas que se encontraban a bordo. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó el suceso como un accidente aéreo devastador, comparando la velocidad de la aeronave con la de un misil cayendo al suelo.

Detalles del Crash y Datos Técnicos

El Learjet 60 viajaba desde Austin, Texas, con destino a las Bahamas cuando sufrió una desestabilización abrupta. Según los datos de seguimiento ADS-B Exchange, la aeronave perdió 8.200 metros de altitud en un solo minuto antes de interrumpirse la señal. La velocidad de descenso alcanzó los 137 metros por segundo, lo que explica la violencia del impacto contra la superficie terrestre.

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Las comunicaciones por radio captadas por LiveATC.net revelan la progresión de los eventos. Inicialmente, el piloto informó con calma sobre la acumulación de hielo en la aeronave, reportando una temperatura exterior de -47 °C y turbulencia moderada que elevó el avión 200 metros. Sin embargo, la situación deterioró rápidamente cuando el piloto emitió una señal de auxilio 'Mayday' con voz alarmada.

Los controladores del Centro de Control de Tráfico Aéreo de Miami escucharon al piloto gritar que la aeronave descendía a una tasa de 3.000 metros por minuto, para luego aumentar esa tasa a 6.000 metros por minuto debido a una situación de exceso de velocidad. Las últimas palabras grabadas fueron el aviso inminente de que el avión se estrellaría contra el suelo.

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Investigación de la NTSB y Factores Climáticos

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) está liderando la investigación exhaustiva sobre las causas del accidente. Se espera que la agencia ofrezca una rueda de prensa el lunes para compartir los primeros hallazgos con los medios de comunicación y el público. Las autoridades aún no han identificado a las nueve víctimas ni han determinado con certeza el origen del fallo mecánico o humano.

El clima se perfila como un factor crítico en las investigaciones preliminares. En el momento del accidente, la zona estaba bajo la influencia de tormentas dispersas, y el avión cruzó una tormenta más intensa minutos antes de iniciar el descenso vertical. La NTSB ha alertado previamente sobre los riesgos del hielo en vuelo, destacando que puede dificultar el control de la trayectoria y la velocidad.

Las temperaturas en las corrientes ascendentes de las tormentas pueden alcanzar los -73 °C a las altitudes de crucero. Aunque los aviones cuentan con sistemas antihielo, estos pueden verse desbordados por la formación rápida de hielo en las alas y superficies de control. Este fenómeno ya fue el tema de una alerta de seguridad publicada por la NTSB en enero de 2024 tras incidentes anteriores.

Impacto en la Comunidad y Testimonios

Afortunadamente, no se reportaron heridos ni muertos en tierra, ya que el impacto ocurrió justo antes de la 1 p.m., evitando un número mayor de víctimas potenciales. El sheriff del condado de Palm Beach confirmó que la carretera quedó destrozada y que los restos humeantes cubrían la zona del cráter. Los escombros se dispersaron por el área residencial cercana, causando daños estructurales en las propiedades vecinas.

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Joel Flores, comisionado del condado de Palm Beach para el Distrito 3, informó que aproximadamente 600 personas necesitan refugio. Los daños al terreno bloquearon el acceso a un parque de casas móviles, lo que obligó a trasladar a los residentes a dos albergues temporales del condado mientras se realizaba la inspección del sitio.

Andrew Mannino, un testigo presencial, describió a CNN cómo escuchó y sintió el estruendo del impacto, seguido de un corte inmediato de la luz eléctrica. Mannino reportó haber olido el humo y visto una gran nube negra en el cielo, confirmando la magnitud de la explosión y el fuego generado por el estallido del combustible.

Contexto Histórico y Estadísticas de Seguridad

Este incidente marca el segundo accidente aéreo más mortífero en Estados Unidos durante el año 2026, según los registros oficiales de la NTSB. En junio, una avioneta de paracaidismo se estrelló en Butler, Missouri, cobrando la vida de 12 personas. Estos eventos subrayan la necesidad continua de mejorar los protocolos de seguridad en la aviación general.

La escena del accidente se encuentra a pocos kilómetros del aeropuerto de West Palm Beach, que recientemente fue rebautizado en honor al presidente Donald Trump y su complejo turístico Mar-a-Lago. La proximidad a una zona tan transitada y significativa políticamente ha atraído la atención de la prensa nacional e internacional sobre los detalles del tragedy.