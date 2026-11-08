León XIV visita Argentina: Milei, discapacidad y cárcel de Devoto en el itinerario

El papa León XIV llega a Argentina del 8 al 11 de noviembre para reunirse con Milei, visitar a personas con discapacidad en Claypole y la cárcel de Devoto, en un viaje que coincide con debates clave.

El papa León XIV realizará su primer viaje apostólico a América Latina visitando Argentina desde el 8 hasta el 11 de noviembre de 2026. Durante su estancia, se reunirá con el presidente Javier Milei y liderará tres celebraciones religiosas masivas en el país sudamericano.

Este itinerario incluye dos paradas estratégicas que centran la atención en poblaciones vulnerables, específicamente personas con discapacidad y reclusos. Estas visitas se desarrollan en un momento político sensible, coincidiendo con intensos debates nacionales sobre las políticas públicas implementadas por la administración actual.

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Itinerario y encuentros clave

El lunes 9 de noviembre, el pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole. Esta institución residencial alberga a más de 400 personas con discapacidad y ofrece un acompañamiento integral que abarca desde la atención cotidiana hasta la formación laboral y recreativa.

Posteriormente, el miércoles 11 de noviembre, llegará al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, conocido popularmente como la cárcel de Devoto. Esta prisión histórica, ubicada en plena ciudad de Buenos Aires, atraviesa actualmente un proceso de cierre y traslado de sus internos hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII en Marcos Paz.

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Debate sobre políticas de discapacidad

La visita al Cottolengo Don Orione se enmarca en un contexto de controversia política. En septiembre de 2025, el Congreso de la Nación rechazó el veto del presidente Javier Milei e insistió con la aprobación de la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Esta normativa declaró la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026.

La ley establece medidas para garantizar derechos en salud, rehabilitación, educación, protección social y trabajo. Sin embargo, la implementación inmediata se vio frenada mediante el Decreto 681/2025, que dispuso suspender su ejecución hasta que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento y las partidas presupuestarias correspondientes.

Reacciones y posición pastoral

La elección del Cottolengo Don Orione para una de las primeras actividades de la agenda papal ha generado interpretaciones diversas. Alex Goldman, referente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad (CAIDIS), calificó la visita como un mensaje fuerte que pone en el centro a las personas con discapacidad en un momento de vacío gubernamental.

El politólogo Julio Burdman interpreta que esta decisión refleja un perfil pastoral similar al de Francisco, buscando una presencia de la Iglesia más comunitaria y contenedora. Burdman señala que el pontífice no parece tener interés en confrontar directamente con el Gobierno actual, sino en reforzar la solidaridad social.

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Impacto y expectativas políticas

Alex Goldman destaca que la mera presencia del papa constituye un respaldo significativo para las organizaciones que reclaman por sus derechos, sin necesidad de un pronunciamiento explícito sobre las medidas económicas. La expectativa principal es que el Gobierno nacional cumpla con la normativa legal aprobada por el Congreso.

La agenda del pontífice, aunque no implica un posicionamiento oficial frente al Ejecutivo, expone cuestiones vinculadas con la inclusión, la atención y la reinserción social. Ambos destinos, Claypole y Devoto, ilustran los desafíos estructurales que enfrenta el país en la gestión de estas áreas críticas bajo la actual administración.