León XIV publica su primera encíclica sobre los riesgos de la IA con la presencia del pionero Christopher Olah

El Papa León XIV emite su encíclica inaugural, titulada "Magnífica Humanidad", dedicada a alertar sobre los peligros de la inteligencia artificial sin base ética. El investigador Christopher Olah, clave en el desarrollo de LLM y cofundador de Anthropic, participó en la presentación y subrayó la necesidad de críticos competentes y voces morales en el desarrollo de la IA.

El papa León XIV publicó su primera encíclica , un documento de gran relevancia que establece la postura doctrinal del pontífice sobre temas sociales y religiosos.

Lo notable de este lanzamiento fue la presentación personal del Papa junto a invitados externos a la Iglesia, algo inusual. Bajo el título "Magnífica Humanidad", la encíclica aborda los avances y riesgos de la inteligencia artificial, enfatizando la necesidad de que su desarrollo se guíe por principios éticos que beneficien a toda la humanidad.

Entre los asistentes destacó Christopher Olah, un investigador canadiense de 33 años reconocido por su labor pionera en desentrañar el funcionamiento interno de los modelos de lenguaje grande (LLM), la tecnología detrás de chatbots como Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok y DeepSeek. Olah, quien ayudó a crear Claude, señaló en el Vaticano que persisten misterios y estructuras inquietantes en estos sistemas, incluso indicios de introspección, lo que exige un "discernimiento constante".

La encíclica subraya la concentración de poder en unas pocas empresas privadas y la falta de controles, urgiendo a que el debate sobre IA incluya a toda la sociedad y no solo a unos pocos líderes tecnológicos. Federico Peinado, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, comenta que este cruce entre la Iglesia y la IA refleja la preocupación global por la revolución tecnológica y la necesidad de una gobernanza ética





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