León XIV mantiene su viaje papal a Latinoamérica pese a la cirugía de pulmón

El viaje del papa León XIV a Latinoamérica sigue en pie tras su cirugía de pulmón, con 14 vuelos y 36 discursos entre el 6 y el 17 de noviembre.

El papa León XIV, de 71 años, mantiene su gira por Latinoamérica pese a la cirugía de cáncer de pulmón a la que se sometió recientemente. El viaje papal, que incluye Uruguay, Argentina y Perú, estaba en duda en algunos sectores del Vaticano, que temían que la visita se pospusiera o que el itinerario se modificara. Sin embargo, el pontífice seguirá adelante con una visita de 12 días que incluye un emotivo regreso a Perú, país donde sirvió como misionero y obispo durante cerca de dos décadas.

La gira se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre. Durante ese periodo, el papa realizará 14 vuelos, dos de ellos en helicóptero, pronunciará 36 discursos y participará en unos 50 actos. El recorrido sumará unas 19.000 millas, más de 30.000 kilómetros, y visitará 10 ciudades.

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Itinerario intenso y altitud de Cusco

El itinerario incluye grandes misas y vigilias al aire libre, así como reuniones con líderes políticos en los distintos países visitados. Entre las paradas figura Cusco, en Perú, una ciudad situada a más de 3.350 metros sobre el nivel del mar, donde el nivel de oxígeno por respiración es un 35% menor.

La altitud de Cusco ha generado interrogantes sobre la salud del pontífice y sobre las precauciones que se tomarán durante su estancia. La visita también pone el foco en una región que, según el relato del propio viaje, marcó profundamente la vida del papa y definió su camino hacia el papado.

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Equipo médico y opiniones de los especialistas

Stefano Margaritora, cirujano principal del papa, declaró tras la intervención que no existían razones clínicas para impedir la visita. Los médicos señalaron que el pontífice no requiere tratamiento adicional.

El pontífice fue operado para extirparle un tercio del pulmón derecho, después de que un pequeño tumor detectado en exámenes rutinarios se confirmara como cancerígeno. Funcionarios del Vaticano indicaron que el papa contará con un equipo médico durante el viaje, aunque aclararon que no se adoptan medidas especiales. El portavoz vaticano afirmó que se trata de una persona de 71 años con buena salud y que no padece ninguna afección crónica.

Montse Alvarado, nueva directora de Comunicación del Vaticano, dijo a los periodistas que la resistencia física del papa es fantástica y que contará con amplia atención médica a bordo. Según el portavoz, la comitiva viajará con la asistencia médica habitual, formada por médicos, enfermeros y una ambulancia. Uno de los periodistas que acompañan al papa también es médico.

Matthew Triplette, neumólogo del Centro Oncológico Fred Hutchinson de Seattle, declaró a CNN que el riesgo de una emergencia médica durante el viaje es bajo. No obstante, indicó que podrían presentarse complicaciones como un colapso pulmonar o coágulos sanguíneos. Triplette explicó que podría recomendarse al papa tomar anticoagulantes en dosis bajas o utilizar dispositivos de compresión durante el vuelo, y añadió que el pontífice podría sentir mayor fatiga por la menor disponibilidad de oxígeno a gran altitud.

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Impulso personal del papa y reacciones del entorno

El viaje fue impulsado personalmente por León XIV, según destacaron fuentes cercanas a la preparación de la gira. Tras la cirugía, muchos habían especulado con que la visita se cancelaría.

Guzmán Carriquiry, exfuncionario uruguayo del Vaticano que trabajó durante casi 50 años en asuntos latinoamericanos dentro de la administración central de la Iglesia, reconoció que hasta hace pocos días tenía serias dudas sobre la realización del viaje. Carriquiry subrayó, no obstante, que el equipo médico del papa dio luz verde para que la gira siguiera adelante.