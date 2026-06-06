León XIV: los abusos a menores son una llaga abierta y promete mano dura

El papa León XIV califica los abusos a menores como una llaga abierta y reafirma su compromiso de combatirlos, según el análisis del periodista Jesús Bastante. El pontífice fue recibido en España por líderes políticos y la realeza, mientras se espera que aborde el tema con los obispos.

El periodista Jesús Bastante ha analizado en profundidad el discurso del papa León XIV a su llegada a España , donde el Pontífice calificó los abusos a menores en la Iglesia como una llaga todavía abierta y reafirmó su compromiso de combatirlos con firmeza.

Bastante destacó que el nuevo papa será muy contundente con la lacra de los abusos, recordando su papel en la disolución del Sodalicio en Perú, una de las organizaciones católicas más cuestionadas por casos de pederastia y abuso de poder. Sin embargo, el periodista señaló que la gestión de la visita respecto a las víctimas es mejorable y que el papa abordará el tema con los obispos españoles durante su estancia.

León XIV fue recibido en el aeropuerto de Barajas por líderes políticos y la realeza española, en una ceremonia que reflejó la importancia del viaje para la Iglesia y el Estado. El pontífice, que proviene de una tradición de lucha contra los abusos, ha dejado claro que no tolerará encubrimientos. En sus palabras, Bastante ha afirmado que León XIV va a ser muy contundente, especialmente con grupos como el Sodalicio, muy conocido en Perú y Latinoamérica.

No obstante, ha matizado un detalle sobre el viaje: la gestión de la visita, en lo que se refiere a las víctimas, podría haber sido más inclusiva. Los colectivos de víctimas han expresado su deseo de ser escuchados directamente por el papa, pero hasta ahora no hay encuentros oficiales programados. Bastante cree que el papa leerá la cartilla a los obispos españoles, instándoles a colaborar plenamente con la justicia y a implementar medidas de prevención.

La llegada de León XIV a España se produce en un momento delicado, con la Iglesia española aún convaleciente por los escándalos de abusos y las críticas por su gestión pasada. El papa, que ha hecho de la lucha contra la pederastia una prioridad, podría marcar un antes y un después en la relación entre la jerarquía eclesiástica y la sociedad civil.

Por otro lado, el viaje también tiene un componente histórico: España es el primer país del sur de Europa que visita desde su elección. En sus primeras declaraciones, el papa presentó a España como ejemplo histórico de convivencia y pidió abandonar las narrativas divisivas.

Sin embargo, organizaciones de víctimas y sectores progresistas esperan gestos concretos, no solo palabras. La estancia incluye reuniones con el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y los obispos, así como una misa multitudinaria en la catedral de la Almudena. La comunidad católica española observa con expectación si León XIV logrará sanar las heridas abiertas y restaurar la credibilidad de la institución





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