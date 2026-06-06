León XIV llega a Madrid: el Papa inicia su primera visita a España

El papa León XIV aterriza en Madrid para una visita pastoral y social que incluirá Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Es su primer viaje a España desde su elección en mayo de 2025.

El papa León XIV ha iniciado este sábado su primera visita a España desde su elección en mayo de 2025. El Pontífice despegó de Roma a bordo de un Airbus A320 de ITA Airways pasadas las 08:00 de la mañana, con destino a Madrid .

La capital española lo recibe con una gran expectación, ya que su agenda incluye encuentros pastorales y sociales que lo llevarán también a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. La visita, que se extenderá hasta el 12 de junio, refuerza los lazos entre el Vaticano y España en un momento clave para la Iglesia católica. León XIV aterrizó en el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde fue recibido por autoridades civiles y religiosas.

Su llegada marca un hito para la comunidad católica española, que ha esperado con ansias este viaje. El Papa tiene previsto reunirse con el rey Felipe VI, el presidente del Gobierno y representantes de la sociedad civil.

Además, oficiará misas multitudinarias y visitará centros de acogida para refugiados y personas en situación de vulnerabilidad. La visita a las islas Canarias, que incluye Gran Canaria y Tenerife, será histórica, ya que ningún Papa había pisado antes tierras canarias. En su recorrido, el Pontífice también tiene programado un encuentro con jóvenes en Barcelona y un acto interreligioso en Tenerife.

La presencia del Papa en España genera un ambiente de fervor y reflexión, con miles de fieles que lo acompañarán en cada etapa. La revista ¡HOLA! ha preparado un especial con todos los detalles de esta visita, destacando los momentos más emotivos y las declaraciones del Santo Padre. Sin duda, la estancia de León XIV en España será recordada como un acontecimiento que fortalece la fe y la unidad de la Iglesia en el país





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