León XIV inicia su viaje a España con un llamado a los jóvenes a cambiar el mundo y un fuerte mensaje sobre dignidad y caridad

El Papa León XIV comenzó su visita oficial a España con una jornada intensa que incluyó discursos ante instituciones, un encuentro con personas sin hogar y una vigilia masiva con jóvenes. Su mensaje centrado en la dignidad humana, la lucha contra la indiferencia y la importancia de la caridad ha marcado los primeros compases de un viaje que busca remover conciencias.

El Papa León XIV inició su viaje a España con un mensaje contundente dirigido a los jóvenes, instándolos a cambiar el mundo y a ser chispa de una humanidad nueva ante el vacío de la indiferencia y el conformismo.

Su agenda del primer día estuvo marcada por un profundo sentido pastoral, abordando tanto los abusos eclesiales como la dignidad de las personas sin hogar, y culminó con un multitudinario encuentro juvenil. Aterrizó en Madrid quince minutos antes de lo previsto y, durante el vuelo, ya había hablado sobre los abusos y bromeó sobre su afinidad con el Real Madrid.

En el Palacio Real, ante las instituciones del Estado, el cuerpo diplomático y los presidentes autonómicos, enfatizó que no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad. Rechazó la tentación de ganar popularidad avivando la polarización, reconoció la labor de España en el orden internacional y agradeció el trabajo por el dolor causado por los casos de abuso.

Cumplido el acto protocolario, se trasladó a un centro de personas sin hogar en Carabanchel, donde subrayó que el ejercicio de la caridad no debe ser despreciado ni ridiculizado, sino que constituye el núcleo incandescente de la misión eclesial. Pidió volver a leer el Evangelio para no caer en la mentalidad mundana, un mensaje que resonó en un contexto político sensible, con debates sobre ayudas a ONG y prioridad nacional.

Finalmente, en la Plaza de Lima, celebró una vigilia con medio millón de jóvenes previa al Corpus Christi. Allí les animó a no temer las vocaciones a la vida religiosa y les ofreció consejos para crecer en la fe en tiempos de redes sociales y superficialidad, incentivándolos a ser protagonistas de una renovación espiritual y social. El viaje, concebido como un altavoz global, ha generado una respuesta muy positiva y ha sembrado semillas de reflexión en múltiples frentes





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