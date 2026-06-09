León XIV en España: cuarto día entre despedidas en Madrid y actos multitudinarios en Barcelona

El papa León XIV vivió su cuarto día de visita a España con un encuentro con voluntarios en Madrid y actos en Barcelona, incluyendo el rezo de la Hora media en la catedral y una vigilia en el Estadio Olímpico.

El cuarto día de la visita del papa León XIV a España estuvo marcado por una intensa agenda que combinó actos en Madrid y Barcelona .

Por la mañana, el pontífice se despidió de la capital con un emotivo encuentro con los voluntarios que colaboraron en los actos de su visita. En el pabellón 3 de Ifema, rodeado de cánticos de 'viva el papa' y muestras de alegría, el papa bendijo a los presentes y agradeció su entrega.

Durante el acto, se proyectaron vídeos con los momentos más destacados de la visita y actuaciones musicales, como la de los cantantes Pablo López y Soraya Arnelas, y la tuna, que amenizaron la mañana. El papa destacó la importancia de la gratuidad y el servicio desinteresado, afirmando que 'la gratuidad es una levadura que hace crecer la calidad humana, ética y espiritual de una sociedad'.

También recordó la necesidad de vivir bajo la lógica del crecimiento humano integral, en un mundo influenciado por el interés y el lucro. Los voluntarios, entre ellos jóvenes y familias, se acercaron para recibir su bendición, y los bebés volvieron a ser protagonistas al ser entregados brevemente al papa.

Tras este encuentro, León XIV se trasladó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde fue despedido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Abordó un Airbus A320 de Iberia rumbo a Barcelona, donde le esperaba el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien le felicitó por la primera etapa del viaje y le deseó una estancia fructífera en Cataluña.

Illa entregó al papa un facsímil del manuscrito de la obra de Ramon Llull, en un gesto simbólico de acercamiento cultural. Desde el aeropuerto, el pontífice se dirigió a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, donde ofició el rezo de la Hora media. En su homilía, hizo un llamado a la unidad y a no permitir que nada la destruya, en un mensaje de concordia y esperanza.

La catedral, abarrotada de fieles, recibió al papa con vítores y muestras de devoción. Tras el rezo, se trasladó al Palacio Episcopal, donde se aloja estos días. Desde el balcón, bendijo a los presentes y les deseó un buen almuerzo en italiano, antes de retirarse a descansar. Por la tarde, la agenda continuó con una vigilia de oración multitudinaria en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde se esperaban miles de asistentes para compartir un momento de reflexión y fe.

Este acto forma parte de la intensa programación del papa en Cataluña, que incluye para el miércoles 10 de junio la visita al centro penitenciario Brians 1 y una oración en la abadía de Montserrat, donde ya se exhibe una pancarta con su imagen en la plaza principal. La visita del papa León XIV a España sigue generando una gran movilización de fieles y curiosos, que han llenado las calles para mostrar su apoyo.

La jornada en Barcelona también dejó imágenes de la multitud agolpada en los alrededores de la catedral, ondeando banderas y entonando cánticos religiosos. El papa, visiblemente emocionado, correspondió con sonrisas y bendiciones, en un ambiente de profunda espiritualidad y cercanía con los ciudadanos. La visita continúa consolidando su mensaje de paz, unidad y servicio, en medio de una logística impecable que ha permitido el desarrollo de los actos sin contratiempos





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