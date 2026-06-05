León XIV en Canarias: el Papa aborda la crisis migratoria en su visita apostólica a España

El Papa León XIV visitará Canarias los días 11 y 12 de junio, centrando su agenda en la realidad migratoria. Se reunirá con migrantes en Arguineguín y Las Raíces, y presidirá una misa en Las Palmas. La visita busca dejar una huella en la acogida e integración.

El Papa León XIV inicia su viaje apostólico a España con una escala crucial en las Islas Canarias , donde la crisis migratoria se ha convertido en el eje central de su agenda.

El pontífice, conocido por su firme defensa de los derechos de los desplazados, llegará a Tenerife el 11 de junio y al día siguiente visitará el centro de acogida de Las Raíces en Gran Canaria, así como el muelle de Arguineguín, símbolo del colapso de la Ruta Atlántica. La visita responde a una invitación de los obispos canarios, quienes han subrayado la necesidad de visibilizar el drama humano que se vive en las costas del archipiélago.

Según Yago de la Cierva, coordinador de la visita, el Papa planteará asuntos que a los españoles les cuesta reconocer como importantes, especialmente en lo relativo a la integración y la acogida de los migrantes que llegan en cayucos desde África. El equipo organizador, encabezado por el coordinador del Comité local de Tenerife, Antonio Pérez, ha detallado en una rueda de prensa telemática los actos programados.

Se espera que tres cayucos representativos de los que han arribado a las islas estén presentes durante los eventos, como un recordatorio tangible de la realidad migratoria. El Papa presidirá una misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria, donde más de 45.000 personas se han inscrito para asistir. La coordinadora del Comité local de Canarias, Enélida Hernández, ha informado que a partir de esta tarde se confirmarán las plazas.

Además, el pontífice se reunirá con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y agentes de pastoral en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas. El director de comunicación de la Diócesis de Canarias, Raúl Arencibia, ha destacado que la visita llena de alegría e ilusión a la comunidad católica, y que se espera que deje una huella duradera más allá de los actos oficiales.

La agenda incluye un encuentro sobre integración de migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife, y una visita al muelle de Arguineguín, donde el Papa dialogará con entidades de acogida y migrantes. Este lugar se ha convertido en un emblema de la saturación de la Ruta Atlántica, por donde han llegado miles de personas en los últimos meses.

La presencia del Papa busca no solo mostrar solidaridad, sino también presionar a las autoridades para que se implementen políticas de acogida más humanas. Los obispos anfitriones han enfatizado que la visita es un llamado a la conciencia colectiva, recordando que la hospitalidad es un valor fundamental del evangelio. La estancia en Canarias será breve, pero intensa, y concluirá con la misa del viernes 12 de junio, que será transmitida a todo el mundo.

Este viaje apostólico representa un hito en el pontificado de León XIV, quien ha hecho de la defensa de los migrantes una de sus prioridades





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