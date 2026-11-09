León XIV congrega a 2,5 millones en Buenos Aires

El papa León XIV ofició la misa más multitudinaria de su papado en Buenos Aires, reuniendo a 2,5 millones de fieles en Palermo.

El papa León XIV ofició este lunes en Buenos Aires la misa con mayor afluencia de público desde el inicio de su pontificado, según estimaciones oficiales. La Conferencia Episcopal Argentina y el Gobierno de la ciudad reportaron que más de dos millones de personas participaron de la ceremonia realizada en el barrio de Palermo. La cifra definitiva, confirmada a CNN por la Conferencia, se basa en cálculos de la policía local y ascende a 2,5 millones de fieles.

La Eucaristía más masiva del pontificado

Con estos números, el evento se consolida como la mayor eucaristía celebrada desde que León XIV asumió el papado en mayo de 2025. Solo dos ceremonias anteriores habían superado la barrera del millón de asistentes: una ocurrida a las afueras de Roma el 3 de agosto de 2025, durante la clausura del Jubileo de los Jóvenes, y otra en Madrid el último junio, con entre 1 y 1,5 millones de fieles en la plaza de Cibeles. La asistencia en Buenos Aires supera incluso los 2 millones de personas que se estima acudieron a la misa de Juan Pablo II en 1982, la última visita papal a la capital argentina.

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El recorrido y la logística en Palermo

La multitud comenzó a llegar desde la noche del domingo, formando un corredor de casi 3 kilómetros bajo el sol a lo largo de la avenida del Libertador. Esta disposición espacial permitía a los fieles acercarse al lugar de la celebración con antelación. Las autoridades de la capital reportaron el alto volumen de asistencia y la correcta organización del espacio público para contener la avalancha de creyentes que buscaban participar del acto religioso central de la gira.

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La voz de los fieles y la memoria histórica

Durante años, Argentina mantuvo la expectativa de una visita del papa Francisco, quien fue arzobispo de la ciudad antes de su elección, pero dicho viaje nunca se concretó. Claudia, una mujer que asistió a la misa de Juan Pablo II en 1982 y también a la de este lunes, explicó a CNN: teníamos ganas de tenerlo aquí, pero está bien, hay que respetar eso, ahora tenemos a León. Su hija Milagros, bautizada por Jorge Bergoglio antes de su papado, añadió que recién comenzaba a participar de actividades religiosas y que el mensaje del papa le llegó tarde pero llegó.

Temas de la homilía y próximos destinos

En su homilía, el papa se enfocó en el valor de la familia, recordando las palabras de Francisco para invocar a compartir la oración. Afirmó que la historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la fuente de valores fundamentales del pueblo. Cecilia, una mujer boliviana que visita a su hermana, describió la experiencia como única y un ejemplo a seguir para todas las familias. León XIV viajará el martes a Córdoba y volverá a Buenos Aires el miércoles antes de partir a Perú, su última etapa en la gira sudamericana.