León XIV clama por la paz en África frente a tiranos y críticas políticas

El papa León XIV enfatiza la necesidad de paz durante su visita a África, contrastando con las posturas belicistas y respondiendo a críticas políticas, especialmente las de Donald Trump, quien cuestiona su enfoque en política exterior. El pontífice defiende su compromiso evangélico con la construcción de la paz y la justicia, instando a las naciones a dialogar y superar los conflictos.

El sumo pontífice León XIV ha alzado su voz sin ambages en defensa de la paz durante su actual periplo por África, un continente que lo ha recibido con una mezcla de esperanza y, en algunos casos, con la resonancia de controversias. Su recorrido lo ha llevado ya por Argelia y Camerún, y su itinerario incluye visitas a Angola y Guinea Ecuatorial, esta última siendo su nación de origen.

En los días recientes, Guinea Ecuatorial ha expresado públicamente fuertes críticas hacia la postura del pontífice, especialmente en lo referente a su oposición a la guerra en Irán. El primer papa estadounidense de la historia, en un encuentro celebrado el jueves en la Catedral de San José en Bamenda, Camerún, declaró con convicción: “Me mantengo en pie gracias a una inmensidad de hermanos y hermanas solidarios”. Esta declaración subraya su conexión con el pueblo y su mensaje de unidad. Las críticas de León XIV a la guerra y la intervención en Venezuela, así como su llamado a la paz, han provocado una fuerte reacción por parte de Donald Trump, quien instó al pontífice a ‘dejar de complacer a la izquierda radical’, a ‘concentrarse en ser un gran papa, no un político’ y recalcó que su elección se debió a su nacionalidad estadounidense. Esta disputa se vio agravada por un fotomontaje que Trump publicó y luego eliminó en sus redes sociales, donde se presentaba a sí mismo como una figura similar a Jesucristo, imponiendo su mano sobre una persona enferma. Trump expresó su desacuerdo con la postura del papa: ‘No quiero un papa que piense que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No quiero un papa que considere terrible que Estados Unidos haya atacado a Venezuela (...)’. El propio papa León XIV respondió a estos ataques durante su vuelo de Roma a Argelia, manifestando su convicción de que sus palabras no debían interpretarse como un ataque personal. ‘Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz’, afirmó ante los periodistas. Profundizando en su misión, añadió: ‘Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio que es el del construir la paz’, remarcó. Las discrepancias con Trump se intensificaron cuando el expresidente afirmó que León XIV era ‘terrible en política exterior’ tras las críticas del papa a la guerra. León XIV, por su parte, defendió su ‘obligación moral’ de abogar por la paz. Paralelamente a su labor pastoral, el pontífice utiliza la red social X para difundir sus mensajes. El martes, desde Argel, se refirió indirectamente a quienes promueven conflictos bélicos: ‘El corazón de Dios está desgarrado por las guerras, la violencia, las injusticias y las mentiras. Pero el corazón de nuestro Padre no está con los malvados, con los prepotentes, con los soberbios; el corazón de Dios está con los pequeños y los humildes, y con ellos lleva adelante su Reino de amor y de paz, cada día. Donde hay amor y servicio, allí está Dios’. A poco de cumplir su primer año de pontificado, León XIV ha mantenido un tono considerado, aunque no ha eludido expresar su pesar por conflictos bélicos como el iniciado por EE.UU. e Israel en Irán el pasado 28 de febrero, y ha instado a ‘garantizar la soberanía’. Previamente a las críticas de Trump, el sábado en el Vaticano, exhortó a los líderes mundiales a evitar cualquier ‘exhibición de fuerza’ y a buscar ‘mesas de diálogo y mediación’. El miércoles, ya en Camerún, León XIV enfatizó que ‘el mundo tiene sed de paz’. ‘¡Basta ya de guerras, con sus dolorosos cúmulos de muertos, destrucciones y exiliados!’, clamó el sucesor de Pedro en un discurso en Yaundé, tras reunirse con el presidente Paul Biya. El pontífice se mostró confiado en que es posible ‘contribuir a una paz auténtica, anteponiéndola a cualquier interés particular’, a pesar de la extendida ‘resignación’ y el ‘sentimiento de impotencia’ que paralizan la renovación anhelada por los pueblos. ‘¡Cuánta hambre y sed de justicia! ¡Cuánta sed de participación, de horizontes, de decisiones valientes y de paz!’, exclamó. Al recordar su visita a la Gran Mezquita de Argel, el pontífice destacó que demuestra que, ‘a pesar de las diferentes creencias, formas de rezar y de vivir’, es posible establecer ‘un diálogo sincero y fructífero’ y ‘promover esta imagen es algo que el mundo necesita hoy’, afirmó ante los periodistas. Esa primera parada de su gira fue ‘una hermosa oportunidad para tender puentes’. En un mensaje dirigido a las autoridades de Camerún, nación que atraviesa un conflicto civil desde 2017, se recordó la invitación del pontífice ‘a la humanidad a abrazar una paz fundada en el amor y la justicia’, a pesar de las diferencias, buscando el perdón y la reconciliación para curar las heridas de la guerra y construir un futuro de esperanza. El mensaje del papa León XIV en África resuena como un llamado universal a la paz y la justicia, contrastando con las tensiones políticas y los conflictos que aún asolan diversas regiones del mundo, reafirmando su compromiso con los valores evangélicos y la construcción de un mundo más fraterno y pacífico, aun frente a las voces críticas y los desafíos geopolíticos





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