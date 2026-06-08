León XIV ante el Congreso: la visita papal que encenderá un debate político y religioso en España

El primer papá que habla ante las Cortes genera distintas interpretaciones entre Gobierno y oposición, mientras su discurso sobre guerra, desigualdad y fraternidad promete ser un eje central de la disputa narrativa en la arena política española.

La presencia del nuevo pontífice, León XIV, en territorio español ha desatado una intensa reflexión política sobre el significado de su visita, que se inscribe como un hecho histórico al ser la primera vez que un papa dirige un discurso ante las Cortes Generales .

El catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, Fernando Vallespín, advierte que tanto el Gobierno como la oposición extraerán lecturas muy distintas del viaje, marcando lo que él denomina un inevitable "choque de relatos". Desde la derecha, la visita será interpretada como una reafirmación de los valores doctrinales y católicos, mientras que el Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, podría aprovechar el posicionamiento del pontífice sobre la guerra en Irán para reforzar su propio discurso sobre la defensa de la paz y la diplomacia multilateral.

Vallespín subraya que la práctica de León XIV de criticar la "dimensión política" de los conflictos internacionales, en un contexto global marcado por guerras y el abandono de principios morales en favor del poder, confiere a la visita una carga política inequívoca, lejos de la tradicional neutralidad que siempre ha intentado mantener la Santa Sede en asuntos de Estado. El propio ponente, Robert Francis Prevost, ha declarado que su presencia en el Congreso no se limita a la figura de jefe de Estado religioso, sino que busca recordar que la democracia necesita algo más que los periodos electorales de cuatro años.

En un desayuno informativo en Madrid, el papa señaló que la reunión será una oportunidad para "alzar la mirada" y reflexionar sobre la desigualdad y la fraternidad humana que atraviesa la sociedad española. Estas palabras han suscitado preguntas sobre la asistencia de todos los partidos políticos al acto. Vallespín anticipa que, al estilo de la visita de un monarca extranjero, incluso los grupos marcadamente republicanos asistirán, pues cada fuerza buscará extraer alguna idea clave del discurso papal.

No obstante, sectores críticos como el secretario de Organización del partido de izquierda, Pablo Fernández, han manifestado su rechazo a un recibimiento con honores mientras persistan los escándalos de abusos cometidos por la Iglesia católica española, lo que añade una capa de controversia al escenario parlamentario. El protocolo indica que el papa será recibido por los presidentes del Congreso, Francina Armengol, y del Senado, Pedro Rollán, y que participarán todos los grupos parlamentarios, así como expresidentes del Gobierno, aunque algunos hayan declinado la invitación.

Además, el arzobispo de Madrid, José Cobo, ha recordado que el pontífice no viene a hacer política, pese a la evidente carga simbólica de su visita. La asistencia del presidente del Gobierno a una misa católica en Barcelona durante la estancia del papa también se perfila como un gesto que busca mejorar la relación entre Estado y Iglesia.

En definitiva, la visita de León XIV se plantea como una disputa de narrativas donde la dimensión religiosa, la política interna y la postura internacional de España convergen, convirtiéndose en un punto de referencia para el debate público y una prueba de cómo los diferentes actores institucionales y partidistas interpretarán y utilizarán este acontecimiento sin precedentes.





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