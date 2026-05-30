Laura García Alonso dirige una película sobre el deterioro mental de una atleta de élite

La película, protagonizada por Alba Sáez, explora la fractura interior de una deportista de alto rendimiento y la tensión entre el cuidado y la incomprensión, alejándose de la épica del éxito típica del cine deportivo.

La película sigue a Cris ( Alba Sáez ), una atleta de élite que vive en un Centro de Alto Rendimiento (CAR) bajo una disciplina asfixiante. Su mundo se reduce al entrenamiento, el cuidado de la alimentación, el descanso y a algunos vínculos familiares intermitentes con su padre (Àlex Brendemühl) y su hermana Natalia (Marina Salas).

Muy pronto, sin embargo, García Alonso filma ese deterioro mental con una lucidez nada aparatosa. Un plano fijo en la habitación de Cris basta para generar una incomodidad difícil de sacudirse cuando sufre un brote psicótico. La directora no requiere subrayados para hacernos partícipes de la fractura interior de su protagonista. Ahí encuentra la película su verdadero centro emocional: en la tensión entre el cuidado y la incomprensión, entre la necesidad de aceptar los límites y el impulso de negarlos.

Natalia acompaña, pero también duda, y en ese vaivén se juega buena parte de la película. El regreso al entrenamiento, ya fuera de la estructura institucional y sin el beneplácito de los médicos, evita. Frente a ese imaginario tan asentado en el drama deportivo hollywoodense, en el que la épica y la victoria lo justifican todo, García Alonso propone otros valores.

Vicky Krieps brilla en 'Love Me Tender': "No es necesario que el sistema sea monstruoso para destruirte" El diseño sonoro y la duración de la misma empujan al espectador hacia un territorio físico, donde el esfuerzo deja de ser admirable para volverse problemático. No ofrece una épica del éxito, sino una reflexión sobre sus costes y sobre la posibilidad de apartarse de él.

Bien es cierto que en el segundo acto quizá la narrativa se vuelve algo pesado, pero el fantástico trabajo tanto de la debutante Alba Saez y de Marina Sales evitan que el filme pierda interés en cualquier punto del metraje. Habrá que estar muy atentos a lo que depare la carrera de Laura García Alonso, una directora que promete.

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