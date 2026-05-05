Laura Fernández anuncia gabinete y nombra a Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda y Presidencia

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, presentó su gabinete y designó al presidente saliente, Rodrigo Chaves, como ministro de la Presidencia y de Hacienda, prometiendo continuar con su legado y enfrentar retos como el aumento de la violencia.

El presidente saliente de Costa Rica, Rodrigo Chaves , asumirá los cargos de ministro de la Presidencia y de Hacienda en el nuevo Gobierno que liderará la derechista Laura Fernández a partir del 8 de mayo.

Este martes, la presidenta electa anunció oficialmente su gabinete en un acto público, donde destacó el trabajo de Chaves y prometió continuar con su legado durante su gestión (2022-2026), periodo en el que ella ocupó los ministerios de la Presidencia y de Planificación. Fernández expresó que sería injusto abandonar los avances logrados bajo el mandato de Chaves y que retroceder sería un error.

Minutos después de revelar el nombramiento, agregó: Estoy convencida de que, como hemos hecho desde el inicio de su Gobierno, seguiremos trabajando en equipo de manera efectiva. Durante la presentación, se reveló que Chaves también se encargará de coordinar todos los asuntos económicos del gabinete de Fernández. La nueva presidenta, politóloga de formación, asumirá el poder tras ganar en primera vuelta las elecciones del 1 de febrero.

Representando al Partido Pueblo Soberano, Fernández obtuvo más del 48% de los votos, superando por 15 puntos al segundo lugar, Liberación Nacional, según los datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Fernández llegará a la Presidencia en un momento en que Costa Rica enfrenta desafíos significativos, como el aumento de la violencia vinculada a la actividad de grupos criminales.

Aunque el país mantiene niveles de homicidios inferiores a otros de la región, como México, Honduras o Ecuador, las cifras han sido inusuales. Durante su campaña, Fernández propuso medidas como la suspensión de garantías en zonas específicas para facilitar la captura de delincuentes





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