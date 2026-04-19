Laura Fa lamenta su decisión de dejar Espejo Público por La familia de la tele

La periodista Laura Fa revela en un podcast que se arrepiente de haber abandonado Espejo Público para unirse a La familia de la tele, programa que fue cancelado rápidamente por baja audiencia.

La periodista Laura Fa ha expresado públicamente su arrepentimiento por haber dejado el programa Espejo Público de Antena 3 para unirse a La familia de la tele, un magacín emitido en La 1 que fue creado por antiguos compañeros de Sálvame a mediados de 2025. Inicialmente, Fa se sintió atraída por la oportunidad de reencontrarse con ellos en este nuevo proyecto televisivo impulsado por Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Sin embargo, la experiencia resultó ser considerablemente más efímera de lo anticipado: tan solo un mes después de su estreno, RTVE tomó la decisión de cancelar el programa debido a sus bajos índices de audiencia.

Es importante destacar que, en su momento, a Laura Fa no se le permitió mantener su puesto en Espejo Público si deseaba embarcarse en la aventura de La familia de la tele. Ahora, casi un año después de su salida del magacín presentado por Susanna Griso, la colaboradora confiesa sentirse arrepentida de la elección que tomó. 'Me arrepentí del cambio', ha confesado en el podcast Off The Rec. 'Yo tenía muy claro que quería ir allí, pensando que se harían cosas grandes, y hubo gente que me dijo que no funcionaría, pero es como cuando te enamoras, que vas directa porque estás enamorada'.

A pesar de este sentimiento, Fa reconoce la inutilidad de mirar hacia atrás con lamentación. 'Es muy fácil, una vez ha salido mal, decir que me podría haber quedado en Espejo Público donde estaba feliz, tenía a mis amigos y trabajaba con gente que me encanta, como Susanna Griso, que es maravillosa y una de las mejores presentadoras con las que yo he trabajado', reflexionó. 'No es que me haya arrepentido, pero es una lástima, porque estaba bien y la he liado parda, pero la vida es eso'.

En mayo se cumplirá un año desde el nacimiento y la subsiguiente y rápida desaparición de La familia de la tele. Laura Fa bromea sobre la fría recepción que tuvo el magacín de La Osa Producciones por parte de la audiencia de la cadena pública, sugiriendo que 'en La 1 quizá no estaban demasiado preparados para ver a Belén Esteban comiendo'. La colaboradora recuerda que 'la primera semana todos vimos que algo pasaba, que no acababa de funcionar', y admite no tener certeza sobre las razones de este rotundo fracaso. 'No sé qué pasó, se hicieron todos los inventos y las pruebas. No terminó de encajar la combinación de presentadores con colaboradores nuevos, querían hacer cosas que los colaboradores no están acostumbrados a hacer...', explica. 'Habrá que estudiarlo algún día porque se invirtió mucho y había mucha gente buena y con ideas, pero no terminó de funcionar'.

Afortunadamente, según sus propias palabras, el programa fue cancelado con premura, lo que evitó una 'agonía' prolongada. Actualmente, Laura Fa colabora activamente en diversos proyectos televisivos, incluyendo D Corazón en La 1, Mamarazzis en La 2 Cat, Col.lapse en TV3 y Cafè d'idees en La 2





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laura Fa Espejo Público La Familia De La Tele RTVE Televisión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La Mafia se Sienta a la Mesa mantiene el pulso a Italia y recurre la nulidad de su marcaLa cadena de restaurantes recurre la resolución de la Oficina de Patentes y Marcas que entendió que el nombre vulnera el orden público

Read more »

Cambios en el Banco Central de Venezuela: ¿quién era la presidenta del organismo y quién llegó en su lugar?La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este jueves un relevo en el Banco Central de Venezuela (BCV): Laura Guerra renunció a la presidencia.

Read more »

Rocío Molina hipnotizó al público de Dansa Valencia, que no quería salir del teatroEl festival, que se clausura este domingo, ha recibido a creadores flamencos como María Moreno o la Venidera

Read more »

La familia Benetón +2 arrasa en taquilla en su día de estreno con más caos, más hijos y nuevas aventurasLa comedia familiar producida por Atresmedia Cine, ha llegado a las salas de cines con una gran acogida del público y confirma el tirón de la historia iniciada en 2024.

Read more »

Una influencer atropella a su hijo de 23 meses con el coche: 'El peor día de nuestras vidas'La creadora de contenido publico en sus redes el atropello accidental hacia su hijo y lo calificó como el peor día de sus vidas.

Read more »

Defensa férrea de lo público y liderazgo progresista: Sánchez consolida su agendaMaría Jesús Montero elogia la firmeza de Pedro Sánchez frente a la injusticia y los poderes fácticos, destacando su papel en la defensa de los servicios públicos universales y gratuitos. Sánchez culmina una intensa agenda internacional en Barcelona y se prepara para la precampaña andaluza.

Read more »