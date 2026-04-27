Laura Escanes se sincera sobre su relación con Risto Mejide y su lucha por la independencia

La influencer Laura Escanes revela detalles íntimos sobre su pasado con Risto Mejide, su experiencia como madre joven y su proceso de reconstrucción personal en una entrevista conmovedora en el pódcast A solas con.

Laura Escanes , con apenas 30 años cumplidos recientemente el 13 de abril, se encuentra en un punto álgido de su vida, disfrutando de un éxito considerable tanto en el ámbito personal como en el profesional.

Su trayectoria como influencer en España la ha consolidado como una de las figuras más relevantes en el panorama digital actual. En una reciente entrevista concedida a Vicky Martín Barrocal para el pódcast A solas con de Podium Podcast, Escanes se mostró abierta y sincera, abordando temas de gran relevancia en su vida, incluyendo su pasada relación con Risto Mejide y las consecuencias que esta tuvo en su desarrollo personal.

La conversación reveló una profunda reflexión sobre las decisiones tomadas en el pasado, la madurez adquirida y la importancia de la independencia emocional. Escanes compartió detalles íntimos sobre su experiencia como madre a una edad temprana, la presión social que enfrentó debido a la diferencia de edad con su expareja y el proceso de reconstrucción personal tras la ruptura.

La entrevista ofrece una visión honesta y vulnerable de una joven que ha crecido en público, aprendiendo de sus errores y buscando su propio camino. Escanes relató cómo su relación con Risto Mejide, iniciada cuando ella tenía 19 años y él 41, marcó un antes y un después en su vida.

Aunque en un principio no percibió la diferencia de edad como un problema, reconoció que con el tiempo comprendió que las críticas recibidas eran, en muchos casos, un intento de advertencia o protección. La joven admitió que la dinámica de la relación, caracterizada por una fuerte dependencia emocional y la falta de honestidad por parte de su expareja, le causó un gran sufrimiento.

Recordó un período particularmente oscuro en su vida, en el que se sentía incapaz de levantarse de la cama y pasaba los días llorando, siendo salvada por el apoyo incondicional de su círculo cercano y la ayuda de la terapia. Escanes también expresó su preocupación por el futuro de su hija Roma, manifestando que si esta llegara a tener una relación con un hombre significativamente mayor, sentiría dudas y trataría de comprender si la joven está tomando decisiones por sí misma o influenciada por factores externos.

La influencer enfatizó la importancia de la autonomía y la independencia en las relaciones, así como la necesidad de protegerse de personas que puedan mentir o manipular. Actualmente, Laura Escanes se encuentra en una etapa de tranquilidad y estabilidad, junto a su pareja, Joan Verdú, y su hija Roma. A pesar de su éxito profesional, la joven se muestra humilde y consciente de sus errores, rechazando la idea de ser considerada un ejemplo a seguir.

Reconoce que su camino ha estado lleno de desafíos y que ha tomado decisiones que quizás podría haber abordado de manera diferente. Sin embargo, no se arrepiente de haber vivido esas experiencias, ya que le han permitido crecer y madurar como persona. Escanes valora profundamente la maternidad y considera a su hija como el mayor regalo de su vida. También destaca la importancia de haber recuperado su identidad y de no ser definida únicamente como la 'pareja de'.

La entrevista en el pódcast A solas con es un testimonio de superación personal, honestidad y valentía, en el que Laura Escanes comparte su historia con una sinceridad conmovedora, invitando a la reflexión sobre temas como el amor, la independencia, la maternidad y la búsqueda de la felicidad





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