Latin Grammy: Rosalía se convierte en la artista más premiada con seis galardones

Rosalía logró seis Latin Grammy, incluido el de álbum del año por 'Lux', mientras Daddy Yankee recibió el premio a Persona del Año en la gala celebrada en Las Vegas.

La cantante catalana Rosalía se convirtió en la artista más premiada de la historia de los Latin Grammy al lograr seis galardones en la gala celebrada en Las Vegas, Nevada (EE. UU.). La ceremonia tuvo lugar el jueves y reunió a artistas de distintos países de habla hispana y portuguesa en una noche marcada por actuaciones y homenajes.

El premio que más peso tuvo en la noche fue el de álbum del año, que Rosalía obtuvo por 'Lux'. Con esta distinción, la artista española se convirtió en la primera en lograr que sus álbumes de estudio se alzaran con el galardón principal de la academia, y consiguió su tercer premio a álbum del año de su trayectoria.

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Rosalía logra seis premios y el álbum del año

Rosalía obtuvo seis Latin Grammy en total, entre ellos el de álbum del año por 'Lux', el de canción del año con 'La Perla' y el de mejor álbum alternativo. La artista también ganó el premio a mejor video musical en formato corto por 'Sauvignon Blanc' y un galardón a la ingeniería de su disco.

Al recibir el premio, Rosalía reconoció que sabe que todavía tiene mucho que aprender y que probablemente no ha hecho su mejor trabajo, aunque aseguró que tiene todo lo necesario para llegar a ser la mejor. La artista se mostró atónita y muy emocionada durante su intervención.

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Rosalía abrió la gala con una actuación vestida de dorado y con su característico halo teñido en el cabello. Sobre un escenario celestial rodeado de nubes y bailarines con aureolas, interpretó 'La rumba del perdón', 'La Perla' y 'Dios es un stalker', temas vinculados a su sexto álbum.

Alejandro Sanz, Milo J y Jorge Drexler entre los premiados

Alejandro Sanz se impuso a su compatriota Pablo Alborán en la categoría de mejor álbum de pop contemporáneo con '¿Y ahora qué+?', la edición ampliada de '¿Y ahora qué?'. Ese trabajo ya había obtenido el mismo galardón en 2025, y Sanz no asistió al acto, que este año alcanza su 27.ª edición.

El argentino Milo J fue el segundo artista más galardonado de la noche y logró sus primeros gramófonos dorados de su carrera. Obtuvo el premio a grabación del año por 'Niño', mejor álbum folk por 'La vida era más corta', mejor actuación urbana por 'Gil', en colaboración con Trueno, y mejor diseño de empaque. Desde el escenario, reivindicó el folclore de su país al gritar que el folclore argentino debía tener su lugar.

El uruguayo Jorge Drexler se alzó con tres de los siete galardones a los que aspiraba, en las categorías de mejor álbum cantautor, mejor canción de raíz y mejor canción alternativa. Por su parte, Ca7riel & Paco Amoroso ganaron en mejor interpretación de música electrónica, mejor canción pop/rock y mejor video musical de largo formato.

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Daddy Yankee, Anitta y el adiós de Bobby Pulido

Daddy Yankee, nombrado Persona del Año de esta edición, recibió el reconocimiento de manos de la cantante estadounidense Janet Jackson, con quien colaboró en 2018 en el tema 'Made for Now'. El artista expresó su sorpresa al recibir la distinción y cerró su actuación con una capa con la bandera de Puerto Rico.

Durante su presentación, Daddy Yankee interpretó 'Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66', tema que esa misma noche se coronó como mejor canción urbana, además de 'Gasolina', 'Lo que pasó, pasó' y 'Dura', en la que lo acompañó la española Bad Gyal. Karol G, por su parte, ganó los premios a mejor álbum de música urbana por 'Tropicoqueta' e interpretación de reguetón por 'Verano Rosa', su colaboración con Feid.

La brasileña Anitta protagonizó uno de los discursos más contundentes tras ganar el premio a mejor álbum de pop contemporáneo en lengua portuguesa por 'Equilibrium'. En su intervención, reivindicó la cultura negra y afirmó que durante muchos años fue borrada en Brasil, y que su religión no podía ser practicada en público.

El cantante y congresista electo de Estados Unidos Bobby Pulido aprovechó su premio a mejor álbum de música tejana para anunciar su retiro musical. Pulido expresó su gratitud y su orgullo por ser texano y por representar esa música. La gala también incluyó un homenaje póstumo al salsero puertorriqueño Willie Colón, fallecido en febrero a los 75 años de edad, con actuaciones de Luis Enrique, Niña Pastori, Grupo Niche y Ángel 'Cucco' Peña.