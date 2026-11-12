Latin Grammy 2026: Edgar Barrera lidera con 10 nominaciones en Las Vegas

Edgar Barrera encabeza las nominaciones a los Latin Grammy 2026 con diez preseas. La gala se celebra el 12 de noviembre en Las Vegas con Rosalía y Karol G en la lista principal.

La vigésima séptima edición de los premios Latin Grammy, programada para el jueves 12 de noviembre de 2026, enfrenta una competencia intensa en Las Vegas, Nevada. Edgar Barrera se consolida como la figura dominante en esta ceremonia con un total de diez nominaciones. Este compositor y productor mexicano lidera la lista general, respaldado por su trabajo en álbumes de artistas como Karol G y Carín León.

Principales nominados a álbum del año

Edgar Barrera ocupa el primer lugar con diez preseas, incluyendo categorías generales como grabación del año, álbum del año y canción del año. Le siguen de cerca los artistas Ca7riel y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, quienes cuentan con siete nominaciones cada uno. Silvana Estrada y Mon Laferte completan el grupo destacado con seis reconocimientos cada una.

Also read Premios Latin Grammy 2026: presentadores, actuaciones, horario y cómo ver en vivo por televisión e internet

En la categoría más prestigiosa, el álbum del año, compiten Rosalía, Karol G, Ca7riel y Paco Amoroso, Jorge Drexler, Silvana Estrada, Mon Laferte, Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana. Esta diversidad de nombres refleja la amplitud del género musical latino y la alta calidad de las producciones presentadas durante este ciclo de premios.

Reconocimientos especiales y trayectoria

La Academia Latina de la Grabación otorgará premios especiales para honrar la excelencia y el legado de figuras clave de la industria. Francisco Céspedes, Lila Downs, Alaska, Daniela Mercury y Chichí Peralta recibirán el Premio a la Excelencia Musical. Por su parte, Omar Alfanno será distinguido con el Premio del Consejo Directivo en la gala celebrada en el MGM Grand Garden Arena.

Advertisement

Estos premios especiales reconocen contribuciones significativas a la música, destacando a profesionales que han marcado un hito en la cultura sonora. La ceremonia también contó con la entrega de premios especiales el 9 de noviembre de 2026, donde se presentaron a reconocidos profesionales de la industria como Manuel Abud, CEO de la Academia, junto a artistas y compositores de renombre internacional.

Contexto de la gala y transmisión

La actuación principal de la noche será liderada por la presentadora y actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez. El evento se transmitirá en vivo a través de Televisa/Univisión en Estados Unidos, asegurando una amplia cobertura para los seguidores de la música latina en todo el continente y más allá. La organización busca conectar a un público global con los mejores momentos de la noche.

En la edición de 2025, el músico puertorriqueño Bad Bunny y el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso fueron los grandes vencedores, recibiendo cinco premios cada uno. Bad Bunny destacó especialmente al ganar el galardón a mejor álbum del año por su trabajo Debí tirar más fotos, estableciendo un precedente de alta competencia para esta vigésima séptima edición.

Las categorías incluyen desde música urbana y pop hasta géneros tradicionales como salsa, cumbia, merengue y bachata, además de rock, jazz y música folclórica. La extensión de la lista de nominados demuestra la vitalidad y la rica diversidad del ecosistema musical latino, con artistas compitiendo en campos que van desde compositor del año hasta productor del año, cubriendo todas las facetas de la creación musical contemporánea.