Latin Grammy 2026: Bobby Pulido, Edgar Barrera y los ganadores de la gala en Las Vegas

Bobby Pulido y Edgar Barrera lideran la 27.ª edición de los Latin Grammy en Las Vegas. Conoce los ganadores oficiales y la lista completa de premiados en las categorías principales de la noche.

La 27.ª edición de los premios Latin Grammy celebró su gala principal este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, bajo la organización de la Academia Latina de la Grabación. Antes de la ceremonia central, la entidad anunció los primeros galardonados desde las 3:00 p.m. hora de Miami, abriendo la entrega de reconocimientos para las 60 categorías contempladas en esta edición del año 2026.

Bobby Pulido vence en música tejana

Bobby Pulido se impuso en la categoría de mejor álbum de música tejana, consolidando su posición como una figura central en el panorama musical actual. El artista de estilo tex-mex, quien hace menos de dos semanas logró una victoria política al ganar el Distrito 15 de Texas en las elecciones intermedias, recibirá su asiento en la Cámara de Representantes a partir de enero del próximo año.

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Pulido aceptó el galardón por su proyecto titulado "Bobby Pulido & Friends Una de las tuyas y una de las mías (Vol. 2/En vivo)" durante la ceremonia preliminar realizada en el MGM Grand Conference Center el 12 de noviembre de 2026. Este premio reconoce no solo su excelencia artística, sino también su reciente consolidación como político electo en el estado de Nevada.

Edgar Barrera lidera las nominaciones

El compositor y productor mexicano Edgar Barrera se posicionó como el artista más nominado en la edición 2026, acumulando un total de 10 menciones en la papeleta. Sus nominaciones abarcan las tres categorías generales de mayor prestigio: grabación del año, álbum del año y canción del año, lo que destaca su influencia determinante en la producción musical latinoamericana actual.

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Después de Barrera, la competencia se intensifica con varios artistas que compiten por siete nominaciones cada uno. Esta lista de favoritos incluye a Ca7riel, Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, quienes demuestran una versatilidad notable para alcanzar las finales en múltiples disciplinas. La alta concentración de nominaciones entre estos nombres refleja la diversidad y competitividad del sector musical este año.

Artistas con reconocimiento destacado

En la siguiente ronda de nominaciones, Silvana Estrada y Mon Laferte aparecen con seis menciones cada una, situándose como referentes clave en las categorías que valoran la autoría y la interpretación vocal. Su presencia en la lista subraya la importancia de la creación lírica y la voz en las decisiones de la Academia Latina de la Grabación para esta edición.

La estructura de las nominaciones evidencia un equilibrio entre artistas consolidados internacionalmente y nuevas voces que están definiendo el sonido contemporáneo. La presencia de nombres como los anteriormente mencionados en las categorías principales sugiere una noche de premios donde la creatividad y la producción técnica son los ejes centrales de la valoración artística.

Cronología de categorías principales

La gala oficial continúa con la entrega de premios en categorías críticas para la industria, incluyendo mejor nuevo artista, mejor álbum pop contemporáneo, mejor álbum pop tradicional y mejor canción pop. Estas secciones son vitales para identificar tanto el talento emergente como la consistencia de los veteranos en géneros tradicionales y modernos.

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Además, la ceremonia abarca géneros urbanos y regionales con premios a mejor álbum de música urbana, mejor canción urbana, mejor canción de rap o hip hop, mejor interpretación de reguetón y mejor interpretación urbana. La presencia de estas categorías confirma la fuerza del reguetón y el rap en la escena actual, además de la vigencia del rock y la música alternativa.

Las secciones regionales también tienen peso importante con premios a mejor álbum de música norteña, mejor canción regional mexicana, mejor álbum de música mexicana contemporánea y mejor álbum de música banda. Complementando esta oferta, se entregarán estatuillas en géneros como salsa, cumbia, vallenato, merengue y bachata, asegurando la representación de la riqueza cultural del continente.

El cierre de la noche incluye reconocimientos a mejor álbum folclórico, mejor álbum pop y rock, mejor canción pop y rock, mejor álbum de rock, mejor canción de rock, mejor canción de raíces, mejor álbum de tango y mejor álbum de jazz latino. Finalmente, los premios a compositor del año y productor del año cerrarán la entrega, honorando a los creadores detrás de las producciones ganadoras.