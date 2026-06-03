Las zonas muertas del mar Báltico: una crisis ecológica y geopolítica

El mar Báltico enfrenta la expansión de zonas muertas por contaminación y la amenaza de derrames de la flota fantasma rusa, mientras iniciativas locales intentan restaurar el ecosistema.

El mar Báltico, el área de agua salobre más grande del mundo, enfrenta una amenaza creciente debido a la expansión de las " zonas muertas ", áreas del fondo marino con poco o ningún oxígeno.

Estas zonas muertas, causadas principalmente por la contaminación humana proveniente de fertilizantes y aguas residuales, provocan una proliferación masiva de algas cuya descomposición consume el oxígeno disponible, acabando con la vida marina que depende de él. En los últimos años, estas áreas se han acercado peligrosamente a las costas de Bornholm, una isla danesa situada en el centro del Báltico, conocida por su estratégica ubicación y su frágil ecosistema.

La pesca comercial del bacalao, que alguna vez fue el sustento de la isla, colapsó en 2019, y hoy los pescadores locales enfrentan un futuro incierto mientras las aguas se vuelven cada vez más inhóspitas para la vida marina. La situación se ha visto agravada por la invasión rusa de Ucrania en 2022, que dio lugar a la aparición de una "flota fantasma" de petroleros rusos que operan al margen de las sanciones internacionales.

Estos barcos, a menudo en mal estado y con mantenimiento deficiente, navegan por el Báltico con cargamentos de petróleo, aumentando el riesgo de un derrame accidental de gran magnitud. Las autoridades danesas y los grupos ecologistas advierten que un vertido podría devastar aún más los ya delicados ecosistemas del mar Báltico, afectando no solo a la vida marina, sino también a las comunidades costeras que dependen del turismo y la pesca.

Rusia, por su parte, niega cualquier responsabilidad en estos riesgos, pero la comunidad internacional observa con preocupación la creciente actividad de estos buques en una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. Ante esta crisis ambiental y geopolítica, surgen iniciativas locales para concienciar a la población y buscar soluciones. En la isla de Bornholm, la organización Ivandet ha transformado una antigua fábrica de hielo en un centro de educación ambiental.

Allí, biólogos marinos como Marie Helene Miller Birk trabajan para acercar a los visitantes al mar Báltico, utilizando redes y prismáticos acuáticos para mostrar la vida marina que aún persiste. El objetivo es fomentar el diálogo sobre la contaminación y las amenazas que enfrenta el ecosistema.

Por otro lado, empresas emergentes como Redox, fundada por Magnus Heide Andreasen, investigan tecnologías para revertir la falta de oxígeno en el fondo marino y restaurar los sedimentos contaminados. Estos esfuerzos, aunque esperanzadores, enfrentan un desafío titánico: según algunos estudios, el mar Báltico podría tardar más de 400 años en recuperarse de la sobrepesca, la falta de oxígeno y el aumento de la temperatura, si es que alguna vez lo logra.

La combinación de factores naturales y humanos convierte al Báltico en un laboratorio vivo de los efectos del cambio climático y la actividad humana, y su destino podría ser una advertencia para otros mares del mundo





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