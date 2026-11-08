Las ventas de cosmética de lujo se disparan mientras LVMH y Kering pierden demanda

Las ventas de cosmética de lujo de L'Oréal y Estée Lauder crecen mientras la demanda de moda y cuero de LVMH y Kering se debilita en el tercer trimestre.

Las ventas de cosmética de alta gama de grupos como L'Oréal y Estée Lauder se disparan en el tercer trimestre, mientras se reduce la demanda de moda y marroquinería en LVMH y Kering. Los resultados de estos gigantes, publicados en el periodo comprendido entre julio y septiembre, reflejan un contraste claro dentro del sector del lujo.

El análisis parte de un patrón histórico que la propia industria conoce bien: los pequeños caprichos de belleza tienden a resistir mejor en contextos económicos complicados. El entorno macroeconómico actual está marcado por los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y por la desaceleración de China, factores que condicionan la demanda de bienes de lujo de mayor precio.

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L'Oréal y Estée Lauder impulsan la cosmética de lujo

L'Oréal elevó un 7,7% sus ingresos en el tercer trimestre, y su división de lujo, que incluye marcas como Lancôme, Armani y SkinCeuticals, generó un tercio de las ventas totales del grupo. Según explicó Nicolas Hieronimus, CEO de L'Oréal, ante los analistas, los productos de la compañía son más asequibles que los artículos de lujo de mayor precio, y los consumidores se están permitiendo adquirirlos.

Hieronimus añadió que los compradores se decantan cada vez más por productos de cuidado capilar y para la piel de gama alta. Destacó que algunas marcas, como Helena Rubinstein, registran tasas de crecimiento de dos dígitos altos, al igual que algunas líneas de cuidado de la piel de SkinCeuticals.

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Estée Lauder también muestra una tendencia similar. Sus ingresos netos del primer trimestre, de julio a septiembre, se elevaron un 7%, hasta 3.715 millones de dólares. La división de perfumes lideró el crecimiento con un 19%, seguida por la de cuidado de la piel, con un 5%, y el impulso de marcas de lujo como Le Labo, Tom Ford y Jo Malone se mantuvo pese a la incertidumbre económica general.

LVMH y Kering frente a la caída de la moda de lujo

LVMH, el mayor grupo mundial de lujo y segundo en capitalización tras L'Oréal, elevó un 1% interanual sus ventas orgánicas en el tercer trimestre, hasta 18.504 millones de euros. El avance se explica por el deterioro de la demanda de sus marcas de moda y marroquinería, entre ellas Louis Vuitton y Dior, cuya división aportó un 5% menos.

En el caso de Kering, la firma facturó un 1% menos a divisa constante en el tercer trimestre, con 3.345 millones de euros, una caída superior al 2,8% que esperaban los analistas. Kering vendió hace un año su división de belleza a L'Oréal, que incluía las marcas Creed y los perfumes de Gucci, Bottega Veneta y Balenciaga. Su mejor división fue la de relojería, con un crecimiento del 11%.

Hermès, propietaria de los bolsos Birkin, también ralentizó su ritmo de crecimiento en el trimestre. Sus ventas subieron un 4,3% a divisa constante, hasta 4.096 millones de euros, por debajo del 5,2% previsto por los analistas. La firma describió un entorno desafiante marcado por un mercado chino debilitado, la mayor competencia y la guerra en Oriente Próximo, que frena la llegada de turistas asiáticos a Europa.

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Impacto en China y próximos movimientos del sector belleza

El mercado chino se convierte en el factor que separa a los grupos del lujo. L'Oréal observa que China vuelve a expandirse tras dos años de contracción, con un crecimiento de doble dígito, a medida que la clase media desplaza su gasto desde el lujo de entrada hacia los productos de belleza de prestigio, que se venden en puntos especializados o exclusivos.

Estée Lauder confirma esa dinámica. China continental fue su mercado de mayor crecimiento, con un 15%, y marcas como MAC y la línea de maquillaje de Tom Ford ganan cuota allí. Para los consumidores, el cambio significa acceder a productos de gama más alta en cuidado de la piel, maquillaje y fragancias sin entrar en el segmento de lujo tradicional.

Puig, que negoció fusionarse este año con Estée Lauder, facturó 1.391 millones de euros en el tercer trimestre, un 5,6% más a perímetro y tipo de cambio constantes, y un 7,2% más en términos reportados. Estos datos sitúan a la cosmética premium como el segmento con mayor capacidad de crecimiento dentro de un mercado de lujo que, en conjunto, se muestra poco dinámico.