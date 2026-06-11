Las Ventas anuncia el calendario de novilladas y el prestigioso certamen Cénate

La Plaza de Toros de Las Ventas prepara una intensa agenda con el torneo Cénate y la presentación de jóvenes promesas de la tauromaquia en Madrid.

La Plaza de Toros de Las Ventas , el templo máximo de la tauromaquia, se prepara para una serie de eventos que prometen dinamizar la temporada estival en la capital.

En un gesto de coordinación con los grandes eventos deportivos del país, se ha decidido adelantar el festejo al viernes. Esta decisión estratégica tiene como objetivo evitar la coincidencia con el encuentro que disputará la Selección Española de fútbol el día 21, asegurando así que el público taurino pueda disfrutar plenamente de la lidia sin las distracciones o el solapamiento horario que supondría un partido de la importancia de la selección nacional.

Este ajuste refleja la capacidad de adaptación de la plaza madrileña para mantener el flujo de aficionados y garantizar el éxito de convocatoria de sus ciclos de novilladas. Uno de los puntos culminantes de la programación es la llegada del Cénate Las Ventas, reconocido como uno de los certámenes de novilladas más influyentes y respetados del calendario taurino. Este torneo no es solo una prueba de destreza, sino una plataforma de lanzamiento crucial para los jóvenes aspirantes a matadores.

Las fases clasificatorias se desarrollarán en un periodo intenso que abarca desde el 25 de junio hasta el 16 de julio, donde los novilleros deberán demostrar su valentía y técnica frente a los ojos de los críticos y la afición más exigente. La gran final, prevista para el 23 de julio, determinará quién se llevará el máximo galardón: el honor y el derecho de torear en la prestigiosa Feria de Otoño, un premio que puede cambiar la trayectoria profesional de cualquier novillero, abriéndole las puertas de los festejos más importantes del mundo.

Dentro del cartel, destaca la figura de El Mene, quien ya es un nombre familiar y respetado en el entorno de Las Ventas. Tras haber sido finalista en la edición anterior, El Mene se ha consolidado como uno de los novilleros que despiertan mayor expectación entre los aficionados. Su trayectoria reciente incluye un regreso triunfal a la plaza de Madrid el pasado octubre, como reconocimiento a su destacada actuación en el certamen.

Sin embargo, su camino hacia la alternativa ha conocido contratiempos. Tenía previsto dar este paso fundamental en su carrera durante la Feria de San Jorge de Zaragoza, pero la situación catastrófica y el estado deplorable de la plaza de La Misericordia frustraron sus planes. A pesar de este revés, su determinación sigue intacta y su regreso a Las Ventas es visto como una oportunidad de redención y crecimiento profesional.

Asimismo, el ciclo pone el foco en Mario Vilau, una de las promesas más brillantes de la cantera catalana. Vilau ha dejado una huella imborrable durante la Feria de San Isidro, donde no solo cortó una oreja, sino que demostró una entereza admirable.

Un episodio que ya se comenta en los pasillos de la plaza es su capacidad de superación: sufrió una cornada en el quinto novillo y, lejos de rendirse o solicitar el relevo, continuó la lidia con una serenidad pasmosa, trasladándose a la enfermería solo una vez terminado el trabajo, con un torniquete en la pierna. Esta valentía es la que lo posiciona como un candidato serio a escalar rápidamente en el escalafón taurino.

Junto a él, el certamen servirá de escenario para las presentaciones en Madrid de otros jóvenes talentos como Félix San Román, Jairo López, Nacho Torrejón, Jorge Hurtado, Marco Polope y López Peregrino, este último habiendo ya llamado la atención en Sevilla. En cuanto a la materia prima, la calidad de los novillos es fundamental para el éxito del espectáculo. Se han seleccionado ganaderías de prestigio para asegurar el equilibrio entre bravura y manejabilidad.

Los novillos de Los Chospes estarán destinados a Álvaro Chinchón, El Mene y el debutante Félix San Román. Por otro lado, la ganadería de López Gibaja proporcionará los animales para Cristián González, Juan Alberto Torrijos y Jairo López.

Finalmente, los Toros de Brazuelas serán los encargados de vestir la lidia de Nacho Torrejón, Jorge Hurtado y Marco Polope. Esta distribución de los lotes busca ofrecer una visión completa de la diversidad racial y estilística del toro de lidia, permitiendo que los novilleros adapten su toreo a las particularidades de cada ganadería, en un esfuerzo conjunto por ofrecer un espectáculo de primer nivel en el corazón de Madrid





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