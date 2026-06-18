Las tasas hipotecarias bajan ligeramente mientras la Fed evalúa subir tipos ante la inflación

Las tasas hipotecarias retrocedieron levemente esta semana, pero la Reserva Federal advierte sobre posibles aumentos debido a la persistencia inflacionaria. Expertos señalan que los compradores empiezan a aceptar tasas superiores al 6% como la nueva normalidad en un mercado desafiante.

Los estadounidenses que buscan vivienda tuvieron un respiro esta semana cuando las tasas hipotecarias bajaron ligeramente. La tasa hipotecaria promedio a 30 años a tipo fijo cayó al 6,47 por ciento esta semana, desde el 6,52 por ciento de la semana pasada, que estuvo cerca del máximo del año, según datos publicados el jueves por Freddie Mac.

Es posible que muchos compradores de vivienda ya no estén dispuestos a esperar a que las tasas hipotecarias bajen del 6 por ciento. Pero este alivio podría no durar. El miércoles, la Reserva Federal, ahora dirigida por Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump, indicó que podría considerar un aumento de las tasas de interés a finales de este año en respuesta al reciente repunte de la inflación vinculado a la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.

La semana pasada, dos informes distintos de la Oficina de Estadísticas Laborales mostraron que la inflación anual alcanzó en mayo su nivel más alto en tres años. Esto se produjo tras la publicación de datos de empleo mejores de lo esperado.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años, un factor clave en las tasas hipotecarias, subió después de que los informes generaran preocupación ante la posibilidad de que la inflación sea más persistente de lo que esperaban los inversores. Los rendimientos de los bonos aumentan cuando los precios bajan. El plan de paz entre Estados Unidos e Irán, anunciado el domingo, calmó brevemente esos temores, generando una caída de los rendimientos durante varios días.

Sin embargo, el alivio se desvaneció el miércoles ante el renovado temor a una subida de tipos este año. Lindsay y David Lepinsky, un matrimonio, se encuentran en proceso de comprar una vivienda en el centro de Nueva Jersey, un mercado altamente competitivo para los compradores.

Está claro que estamos en una nueva era y los mercados tardarán un tiempo en determinar cómo reaccionar a la reunión de la Fed de hoy, declaró Chen Zhao, jefe de Investigación Económica de Redfin, el miércoles. Pero una cosa es segura: el comité en su conjunto se toma la inflación muy en serio, lo que significa que es poco probable que los tipos hipotecarios bajen mucho en el futuro próximo.

Muchos compradores de vivienda podrían no estar dispuestos a esperar a que los tipos hipotecarios bajen del 6 por ciento. Según un informe publicado el miércoles por la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas de viviendas pendientes en mayo aumentaron un 3,8 por ciento con respecto al mes anterior y un 4,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.

El repunte de compradores a finales de la primavera, incluso con los tipos hipotecarios sin cambios, es un indicio de la demanda reprimida de vivienda y de la aceptación por parte de los consumidores de tipos hipotecarios superiores al 6 por ciento como la nueva normalidad, declaró Lawrence Yun, economista jefe de la NAR





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