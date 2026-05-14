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Las sardinas: una fuente importante de ácidos grasos omega-3 y beneficios para la salud

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Las sardinas: una fuente importante de ácidos grasos omega-3 y beneficios para la salud
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📆5/14/2026 10:22 AM
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Este artículo explica los beneficios nutricionales y de salud de las sardinas, incluyendo sus ácidos grasos omega-3 y sus efectos en la reducción del riesgo de enfermedades del corazón y cáncer.

En cuanto a la buena nutrición, los expertos coinciden en que los mejores hábitos son aquellos que podemos adoptar y mantener en nuestras rutinas con mayor facilidad.

Las sardinas, incluyendo las que consigues enlatadas en cualquier supermercado (generalmente a precios asequibles), pueden ser una de las adiciones más beneficiosas que puedas hacer a tu dieta actual, especialmente si tu objetivo es tener una vida larga y saludable. Por ejemplo, según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE. UU.

, una sola lata de sardinas en agua puede suplir todas tus necesidades diarias de ácidos omega-3, un nutriente esencial para el buen funcionamiento del cerebro, el corazón, la visión y, por supuesto, reducir la inflamación

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