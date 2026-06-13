Las sardinas en lata, una opción saludable para el consumo regular

El especialista en salud cardiovascular, Aurelio Rojas, destaca las propiedades del pescado azul, las sardinas en lata, como fuente natural de omega 3, que ayuda a reducir los triglicéridos y mejora el perfil del colesterol, haciéndolo menos perjudicial.

El divulgador especialista en salud cardiovascular , Aurelio Rojas, destaca las propiedades del pescado azul, las sardinas en lata , como fuente natural de omega 3 , que ayuda a reducir los triglicéridos y mejora el perfil del colesterol, haciéndolo menos perjudicial.

Además, su consumo se asocia con una mejor regulación de la tensión arterial, un factor clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares. El divulgador también destaca su aporte de vitamina D y proteínas de alto valor biológico, fundamentales para el mantenimiento de la masa muscular y la salud ósea, especialmente a medida que avanza la edad.

A diferencia de otros alimentos procesados, las sardinas no provocan picos de insulina, lo que las convierte en una opción interesante tanto para el control de la diabetes como para quienes buscan perder peso





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