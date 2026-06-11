Las rentabilidades del ahorro se afianzan cerca del 3% mientras las hipotecas se encarecen

Los rendimientos de depósitos y cuentas remuneradas se estabilizan en torno al 3%, beneficiando a los ahorradores, mientras que el euríbor y los tipos hipotecarios suben, encareciendo las hipotecas variables y la nueva producción.

Los rendimientos de las mejores ofertas de ahorro se consolidan alrededor del 3% mientras que el coste de la nueva producción hipotecaria va en aumento.

Esta situación tiene un doble impacto de signo muy distinto sobre las familias españolas. A grandes rasgos, es una buena noticia para quienes ponen a trabajar su dinero en productos con riesgo cero, como los depósitos a plazo fijo o las letras del Tesoro, pero una mala noticia para quienes están pagando una hipoteca a tipo variable y para quienes van a contratar una nueva en cualquier modalidad.

No obstante, muchas entidades financieras ya habían anticipado en los tipos de todos estos productos la subida de tipos que se sustanció ayer. El retoque al alza estaba más que descontado, por lo que el efecto a corto plazo no debería ser muy grande. La velocidad de los movimientos dependerá de cuántas veces más suba el BCE el precio del dinero en lo que queda de año.

Desde que en el arranque de marzo empezó el conflicto bélico en Oriente Próximo, las rentabilidades de los mejores productos del mercado han escalado hasta niveles de alrededor del 3%. En estos momentos, entidades como la portuguesa Haitong está ofreciendo el 2,96% TAE (tasa anual equivalente) en el plazo estrella de un año. Y a plazos más largos de tres años, Renault Bank paga el 3,19%.

El primer impacto de la subida de tipos de ayer debería ser una actualización de las rentabilidades de los depósitos que más rezagados se han quedado respecto a las estrellas del escaparate comercial. Por ejemplo, Pibank, la entidad online de Banco Pichincha, se anticipó el miércoles al BCE elevando el rendimiento de todos sus productos del ahorro. Ayer Santander y MyInvestor lo llevaron al mismo nivel del tipo del BCE, del 2,25%.

Como en los depósitos, las rentabilidades de las cuentas remuneradas, que tienen el atractivo adicional de la liquidez inmediata, han dado un salto sustancial en las últimas semanas. Además del cambio de ciclo monetario, ha tenido una gran influencia la gran ofensiva de Trade Republic, que desde el 17 de junio subirá la rentabilidad de su cuenta para todos los clientes desde el 2% hasta el 2,27% y que en mayo rompió el mercado pagando el 3,04% TAE a nuevos clientes, que además se benefician de un 1% de reembolso en pagos por tarjeta.

Esa rentabilidad supera con creces la subida esperada de los tipos de interés y los niveles del euríbor a 12 meses. El índice hipotecario, que anticipa dos o tres movimientos al alza del precio del dinero, se mantiene en torno al 2,8% en junio. Los expertos apuestan a que, salvo un cambio muy brusco en el escenario geopolítico, el euríbor a 12 meses seguirá en niveles muy cercanos a los actuales hasta fin de año.

Desde las entidades financieras españolas se reconoce que, de momento, no hay margen para igualar las condiciones del neobanco alemán, que se sitúan muy por encima del actual nivel de los tipos de interés y del euribor. En cuanto a las Letras del Tesoro, tras las subastas de junio, la rentabilidad de las Letras se sitúa en una horquilla entre el 2,23% y el 2,54%.

Niveles otra vez atractivos para las familias que quieren poner su dinero a buen recaudo, sin asumir riesgos en los mercados financieros. Una nueva realidad que se traduce en unas cifras de adjudicación y de demanda más elevadas a medida que pasan los meses y que obliga a los bancos que quieren competir por la captación de liquidez en cuentas y depósitos a elevar sus ofertas.

No obstante, el proceso de subida de las rentabilidades hasta los niveles más altos desde finales de 2024 y marzo de 2025, según los plazos, ha perdido velocidad en el último mes al estar muy descontada la subida del BCE. Por otro lado, quienes tienen una hipoteca variable ven como la cuota mensual no deja de crecer mes a mes.

El nuevo escenario de tipos ha llevado el euríbor hasta los niveles más altos desde septiembre de 2024 y el nuevo avance provisional de junio hace que una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% y revisión anual empiece a pagar 60 euros más al mes, por encima ya de los 900 euros. El nuevo escenario monetario ya está pasando factura al precio de la nueva producción hipotecaria que tras unos primeros meses del año de movimientos muy contenidos, empieza a despegar.

El tipo de interés medio de los nuevos préstamos para compra de vivienda escaló en abril hasta el 2,80%, el nivel más alto desde febrero de 2025. Los expertos creen que este movimiento al alza se mantendrá en los próximos meses ante la expectativa de que los tipos de interés pueden subir de nuevo desde ahora





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