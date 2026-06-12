Las puertas del Congreso se abren para los ciudadanos en las sextas jornadas de puertas abiertas

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ejercido de anfitriona en las jornadas de puertas abiertas, que se celebran en la sede del Congreso de los Diputados. Los visitantes pueden acceder a los lugares más emblemáticos de la sede parlamentaria y conversar con los diputados de distintos partidos políticos.

Se trata de las sextas jornadas de puertas abiertas del Congreso en la presente legislatura. Las puertas de los Leones del Congreso de los Diputados se han abierto para recibir a los ciudadanos.

Se conmemoran así las que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977. Las Cortes Generales salidas de aquella cita con las urnas elaboraron y aprobaron la constitución de 1978. Conocer los lugares más emblemáticos de la sede parlamentaria y también acercarse al funcionamiento de la Cámara Baja. Las jornadas de puertas abiertas prolongan hasta mañana sábado, en horario interrumpido de 9:30 a 19:00 horas.

Podrán acceder aquellos que se inscribieron en la web del Congreso antes del 25 de mayo, y todos los mayores de 65 años, sin necesidad de inscripción. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha ejercido de anfitriona abriendo la célebre puerta de bronce, obra de José María Sánchez Pescador, con ayuda de un funcionario de la Cámara. Después, acompañada de los miembros de la Mesa del Congreso, saludaba a los primeros visitantes. El más madrugador, un joven vestido de negro.

Tras dar paso a los primeros visitantes, Armengol, ha mostrado su confianza poder celebrar las Jornadas de Puertas Abiertas en la edición de junio de 2027, teniendo en cuenta que el jefe del Ejecutivo, viene confirmando su intención de acabar la legislatura. Si el presidente agota su mandato, en junio de 2027 las Cortes estarían disueltas a la espera de los comicios.

El que tiene la potestad es él y creo que le hemos oído todos muchísimas veces decir que la legislatura se va a agotar, ha señalado a los periodistas. Los miembros de la Mesa del Congreso dan la bienvenida a los primeros visitantes de las jornadas de puertas abiertas.

Los visitantes acceden, tras cruzar la Puerta de los Leones, al Vestíbulo de Isabel II, en el que se puede contemplar la estatua de la Reina, en mármol de Carrara, obra de Josep Piquer i Duart. Además, por primera vez, los ciudadanos verán en esta sala el retrato de Clara Campoamor.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ejerce de anfitriona durante la Jornada de Puertas Abiertas en el Congreso donde se celebran visitas institucionales y se celebran actos como el Día de la Constitución. Para la presidenta del Congreso es un placer poder recibir a los auténticos jefes de esta casa, que son los ciudadanos, en una legislatura que está siendo, sin duda, intensa pero en la que, según ha puesto de relieve, también hay muchísimo trabajo bien hecho.

A continuación, los visitantes podían llegar a uno de los momentos más esperados: la entrada al Hemiciclo. En el Salón de Plenos, los ciudadanos observan la decoración de la bóveda, con las pinturas de Carlos Luis de Ribera; y el lucernario de abanico que deja pasar luz natural al salón en el que se reúne el Pleno de la Cámara.

Según ha destacado la presidenta de la cámara, durante esta legislatura el Congreso lleva aprobadas 64 iniciativas, entre ellas dos reformas de la Constitución española. Los visitantes se han encontrado en el hemiciclo con diputados de distintos partidos políticos a los que habitualmente ven en los debates de televisión y han podido conversar y tomarse fotos con ellos. El diputado socialista Rafael Simancas en el hemiciclo durante la primera jornada de puertas abiertas del Congreso de los Ciudadanos, este viernes.

Siguiendo con el recorrido, subirán a la primera planta del Palacio, donde recorrerán la galería en la que se exponen los retratos de los presidentes del Congreso de los Diputados, obras de algunos de los artistas más relevantes de los siglos XIX y XX y XXI, como Antonio Gisbert, José de Madrazo o Joaquín Sorolla. Ana Vázquez (PP) se toma un selfie con una visitante de la Cámara en estas jornadas de puertas abiertas.

Se trata de las sextas jornadas de puertas abiertas esta legislatura, ya que este evento se duplica con la presente edición de junio para conmemorar las elecciones de 1977. La cita de la Cámara Baja con los ciudadanos llega justo después del histórico discurso del papa León XIV, que visitó el Congreso el pasado lunes. Armengol ha recordado sus palabras llamando a la concordia y al respeto necesario para poder seguir afrontando los retos como sociedad.

Esta es la casa de la pluralidad política por excelencia y, por tanto, es normal que haya debates intensos y vehementes, así como contraposición de ideas, pero creo que también sería normal que siempre fueran dentro del respeto, ha defendido Armengol. Creo que cuando uno necesita tirar de un insulto para argumentar es que le falta argumento. Ligadas a este efeméride, el Congreso ha organizado dos exposiciones.

En primer lugar, la muestra Momentum 1977, una exposición fotográfica compuesta por 12 retratos de representantes de partidos políticos de la Transición y otras instantáneas históricas realizadas por Alberto Schömmer





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Congreso De Los Diputados Jornadas De Puertas Abiertas Francina Armengol Legislatura Elecciones De 1977

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

León XIV clama en Montserrat por la acogida y rechaza las 'palabras hirientes' en las redesDos semanas después de la publicación de su primera carta encíclica dedicada a la inteligencia artificial, el Papa León XIV ha vuelto a hablar de la transformación digital de...

Read more »

El fotógrafo de las estrellas del rock: 'Me gusta que las fotos suenen'Juan Pérez-Fajardo firma ejemplares de Soundtrack en la Feria del Libro de Madrid y expone sus fotografías de Miguel Ríos, Rosendo, Bunbury, Leiva, Amaral, Mick Jagger, AC/DC, Iggy Pop o Patti Smit...

Read more »

Las exportaciones baten récords, pero la mayoría de las pymes sigue sin vender fueraAunque las ventas españolas al exterior alcanzaron máximos históricos en 2024, menos del 9% de las empresas cuenta con actividad internacional consolidada.

Read more »

Las playas españolas que están entre las mejores 50 del mundo este 2026Extender la toalla sobre la arena y desconectar del mundo mirando el horizonte infinito del mar es un sueño convertido en realidad que llega con la temporada de playa.

Read more »