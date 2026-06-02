Las pensiones perderán generosidad: de más del 70% del salario medio al 60% en 2050

Un informe de la AIReF proyecta que la tasa de generosidad del sistema de pensiones, que mide la proporción del salario medio cubierta por la pensión media, caerá del 68,4% al 60,2% entre 2025 y 2050. El máximo se alcanzará en 2030. La caída se explica porque los salarios crecen con productividad e inflación, mientras que las pensiones se revalorizan solo con el IPC. El gasto en pensiones subirá del 13% al 16,4% del PIB por el envejecimiento demográfico.

Las proyecciones demuestran que el sistema de pensiones experimentará una reducción gradual en su capacidad para sustituir los ingresos laborales. Según el análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la tasa de generosidad , que mide la relación entre la nómina media de los jubilados y el salario medio de los trabajadores, alcanzará su punto máximo en 2030, superando el 70%.

A partir de ese año, este indicador se desplomará progresivamente hasta situarse en el 60,2% en 2050. Este descenso no implica una reducción nominal de las prestaciones, sino que las pensiones crecerán a un ritmo inferior al de los salarios, que se actualizan con productividad e inflación, mientras que las primeras lo hacen únicamente con el IPC del año anterior más el efecto sustitución.

La AIReF subraya que, pese a las reformas, el sistema no garantiza su sostenibilidad a largo plazo. El gasto total en pensiones aumentará del 13% al 16,4% del PIB entre 2025 y 2050, impulsado por el envejecimiento poblacional. La tasa de dependencia de mayores (población mayor de 74 años sobre población entre 15 y 74 años) casi se duplicará en ese período, mientras que la de menores disminuirá.

Este fenómeno de disminución de la tasa de generosidad no es exclusivo de España, sino que se observa en todos los países europeos. La reforma de pensiones ha moderado la caída, pero el diagnóstico del organismo fiscalizador sigue siendo crítico, pues no se asegura la viabilidad futura del sistema sin nuevas medidas





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