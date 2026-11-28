El Gobierno confirma que la revalorización de las pensiones contributivas será del 3,5% en 2027, mientras las pensiones mínimas y el IMV sufrirán aumentos significativos entre el 8,8% y el 14,2%.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado oficialmente que la revalorización de las pensiones contributivas en España para el año 2027 se fijará en un incremento del 3,5%. Esta decisión se basa en el cálculo del Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual promedio correspondiente al periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Este ajuste económico está diseñado para preservar el poder adquisitivo de los jubilados y asegurar la sostenibilidad del sistema público de bienestar social ante la inflación registrada durante dicho ejercicio fiscal.

Detalles del cálculo y beneficiarios principales

El porcentaje de subida para las pensiones contributivas y las de clases pasivas del Estado corresponde exactamente al resultado de la media de los doce meses anteriores al inicio del nuevo año fiscal. Este mecanismo legal garantiza que el aumento refleje la evolución real de los precios al consumidor en el mercado interior. El 3,5% de incremento impactará directamente en los 10,6 millones de pensiones contributivas existentes, que benefician a aproximadamente 9,6 millones de personas. De esta cifra total, 4,82 millones corresponden a hombres y 4,76 millones a mujeres que reciben estas prestaciones de jubilación.

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Adicionalmente, el anuncio afecta a los 722.400 pensionistas que forman parte del régimen de clases pasivas del Estado. Este grupo específico también verá revalorizados sus ingresos con el mismo porcentaje del 3,5%, alineándose con las disposiciones vigentes para todos los trabajadores públicos jubilados. La media mensual de las pensiones en el sistema de la Seguridad Social, que alcanzó los 1.379,1 euros en noviembre, experimentará un ajuste que se traduce en una ganancia anual estimada de 774,5 euros adicionales para la pensión media de jubilación. Este dato consolida la mejora en las rentas disponibles para los jubilados durante el próximo año natural.

Subidas masivas para mínimos y no contributivas

En un escenario distinto al de las pensiones ordinarias, las pensiones mínimas y las no contributivas experimentarán subidas mucho más amplias. El Ministerio ha precisado que estos ajustes se situarán en un rango comprendido entre el 8,8% y el 14,2% para el año 2027. Esta diferenciación responde a la política de equidad social que busca reducir las brechas de pobreza en los segmentos más vulnerables de la población. El impacto en la cuantía final de estas prestaciones menores será notable en términos relativos y absolutos.

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El Ingreso Mínimo Vital (IMV) también seguirá esta línea de mejora sustancial, con una subida fija del 14,1% para el próximo año. Esta medida afectará a 2,8 millones de personas, incluyendo a 1,1 millones de niños y adolescentes que dependen de esta ayuda. Por su parte, la pensión no contributiva beneficiará a 475.000 individuos, donde el 63% son mujeres. Este incremento extraordinario se debe a que la inflación media fue menor en el periodo de referencia comparado con años anteriores, como el 2,8% de 2025 o el 8,5% de 2023.

La normativa establece que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital deben incrementarse adicionalmente después de aplicar el IPC para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el umbral de riesgo de pobreza. Este umbral se calcula a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal. En concreto, se busca alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza para las pensiones no contributivas y el 1,5 para la cuantía mínima de la pensión de jubilación contributiva con cónyuge a cargo.

Reforma de pensiones y bases máximas de cotización

La estructura de la subida para las pensiones máximas responde a la reforma impulsada por el entonces ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. Esta legislación introdujo un mecanismo de destope que busca ajustar gradualmente el techo de las prestaciones. Para 2027, la base máxima de cotización aumentará aproximadamente un 4,7%. Este porcentaje resulta de sumar el 3,5% del IPC promedio más un 1,2% adicional, situándose en 5.340,9 euros mensuales frente a los 5.101,2 euros actuales.

De manera simultánea, la pensión máxima se incrementará con el IPC más un 0,115% adicional. Esto significa que la pensión máxima mensual alcanzará los 3.481 euros por catorce pagas en 2027, frente a los 3.359,6 euros del año en curso. El destope comenzó a aplicarse en 2025 y está previsto que se mantenga con este incremento adicional anual hasta el año 2050. Se estima que este mecanismo supondrá un incremento aproximado del 3% en la pensión máxima durante ese periodo prolongado.

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Próximos pasos legislativos y confirmación final

A pesar de que el cálculo preliminar es del 3,5%, es necesario esperar a conocer el dato definitivo del IPC de noviembre. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará este dato clave el próximo 15 de diciembre. Solo con la confirmación oficial de este porcentaje de inflación será posible validar matemáticamente el incremento exacto de las pensiones para 2027. Cualquier variación menor en el dato final podría ajustar ligeramente los euros concretos del aumento.

Una vez se conozca el dato definitivo, el Gobierno aprobará un Real Decreto-ley para garantizar el incremento de las pensiones de manera efectiva el mes de enero del próximo año. De momento, ya ha iniciado el procedimiento administrativo para que se tramite este Real Decreto, que constituye el desarrollo normativo obligatorio. Este proceso asegura que todos los cambios económicos entren en vigor al inicio del año natural, cumpliendo con la Ley 20/2021 y los acuerdos del Pacto de Toledo.