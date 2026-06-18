Las pausas de hidratación en la Copa del Mundo: ¿medida de salud o estrategia comercial?

A una semana de iniciado el torneo, las pausas de hidratación obligatorias en la Copa del Mundo generan debate entre jugadores, entrenadores y aficionados, quienes cuestionan si su verdadero propósito es proteger a los futbolistas o aumentar los ingresos por publicidad.

Casi sin darnos cuenta, ya ha transcurrido una semana de la Copa del Mundo de este verano. En siete días de competencia se han disputado 24 partidos de la fase de grupos y se han marcado 75 goles en toda Norteamérica.

Lo mejor es que esto apenas comienza. Este jueves, Inglaterra ofreció una brillante actuación ofensiva con Harry Kane liderando el ataque ante Croacia. También se observó cómo Cristiano Ronaldo no logró marcar la diferencia para Portugal, mientras que Colombia y Ghana consiguieron triunfos en la segunda mitad de sus respectivos encuentros.

Dado que ya se cumplió una semana de torneo, vale la pena abordar uno de los temas más debatidos hasta ahora: las pausas de hidratación y quiénes son los verdaderos ganadores. Este asunto pasó relativamente desapercibido durante la preparación de una Copa del Mundo que ya era muy controvertida.

Sin embargo, ahora que el torneo está en marcha, las conversaciones sobre estas nuevas pausas de hidratación parecen no tener fin. A simple vista, parece una medida sensata. El clima en Norteamérica durante este verano puede alcanzar niveles extremos, con altas temperaturas y humedad que dificultan considerablemente el desempeño de los futbolistas. Para contrarrestar los efectos del calor y proteger a los equipos, la FIFA introdujo pausas de hidratación en ambos tiempos de cada partido del torneo.

En la práctica, el encuentro se detiene durante aproximadamente tres minutos a mitad de cada tiempo. Los jugadores aprovechan para beber agua y consumir electrolitos. La FIFA sostiene que esta medida forma parte de su compromiso con el bienestar de los jugadores y que cuenta con el respaldo de especialistas. Todo eso parece razonable en teoría, pero hay quienes tienen una visión más escéptica sobre las verdaderas razones detrás de estas interrupciones.

Un aspecto clave es que la FIFA determinó que las pausas son obligatorias sin importar la temperatura o el nivel de humedad en el estadio. Varios partidos han sido detenidos incluso cuando las condiciones climáticas no eran particularmente calurosas. Por ejemplo, este jueves la temperatura en Toronto era de 19 grados Celsius durante el encuentro entre Ghana y Panamá. La norma también se aplica a los estadios con techo y sistemas de control climático.

En la práctica, todos los partidos han quedado divididos en cuatro cuartos, algo muy habitual para los aficionados a los deportes de Estados Unidos. Además, esto ha generado más espacio para la venta de publicidad televisiva. Cadenas como FOX han emitido anuncios durante estas breves interrupciones. Algunos aficionados señalaron que la cadena estadounidense llegó a perderse acciones del juego durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Más espacios publicitarios, especialmente en el lucrativo mercado estadounidense, representan un activo de enorme valor para la FIFA. Virgil van Dijk, capitán de Países Bajos, declaró que cada vez que se pasa a comerciales resulta algo que no le gusta demasioco. Creo que para quienes siguen los encuentros por televisión de manera neutral tampoco es ideal, añadió. Otras críticas se centran en el impacto que estas pausas tienen sobre el ritmo del juego.

Algunos partidos han cambiado drásticamente después de estas breves interrupciones. Esto podría deberse a que los equipos aprovechan esos minutos para recibir instrucciones tácticas. Varios entrenadores han recurrido a pizarras para orientar a sus jugadores a mitad de cada tiempo. Rudi Garcia, seleccionador de Bélgica, afirmó que para él es más una pausa de entrenamiento que una pausa para refrescarse, así que tiene mucha importancia.

En última instancia, parece tratarse de otro choque cultural dentro de esta Copa del Mundo. Muchos aficionados consideran que esta es una nueva muestra de cómo el aspecto comercial está alterando la esencia del deporte. Basta con recordar a los seguidores de Inglaterra, que abuchearon cuando el árbitro ordenó las pausas de hidratación durante la victoria por 4-2 frente a Croacia.

Ya sea que gusten o no, todos tendrán que acostumbrarse a estas pausas de hidratación durante la Copa del Mundo





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