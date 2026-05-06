Las nueve mujeres ganadoras de los Premios Yo Dona Poder Femenino 2026 fueron reconocidas en una fiesta en la Real Fábrica de Tapices de Madrid. Las mujeres recibieron premios en diferentes categorías, incluyendo el Premio Objetivo Social, el Premio Internacional, el Premio Inspiración, el Premio Future Makers Talento Joven, el Premio Deporte, el Premio Trayectoria, el Premio Nuevas Narrativas, el Premio Mejor Directiva y el Premio Poder Femenino.

Las nueves mujeres que recibieron ayer uno de los Premios Yo Dona Poder Femenino 2026 son un espejo donde mirarnos, como dijo Amaya García, directora de la publicación, que celebró su gran día en una fiesta en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

En sus jardines, multitud de rostros conocidos para ver y escuchar a estas nueve grandes mujeres: Rocío Mora, presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Premio Objetivo Social; Anna October, diseñadora de moda ucraniana, Premio Internacional; la chef Lucía Freitas, Premio Inspiración; Valeria Castro, Premio Future Makers Talento Joven; Garbiñe Muguruza, Premio Deporte; Macarena Rey, Premio Trayectoria; Vicky Martín Berrocal, Premio Nuevas Narrativas; Ana Jaureguizar, Premio Mejor Directiva, y Leonor Watling, Premio Poder Femenino. Amaya García, directora de Yo Dona, abrió el acto.

No queremos discursos paternalistas, añadió García, no somos competencia entre nosotras, sino aliadas y juntas avanzamos más. Unas palabras cargadas de significado a las que siguieron las de Joaquín Manso, director del periódico El Mundo y, como él mismo señaló con humor, el único hombre que subió al escenario. Señaló que la más importante de las revoluciones es la de las mujeres. No hablamos de una causa justa sino de una justicia histórica.

Ninguna sociedad puede llamarse libre si condiciona a una parte. El director de El Mundo hizo suya una frase de Barbara Stefanelli: El tiempo de las mujeres no es un tiempo contra los hombres sino un espacio de unidad para todos. Yo dona representa esa unidad. Una mujer que se sabe igual que el hombre.

Carmen Corazzini, presentadora del acto, dio entonces paso a la entrega de los premios. Rocío Mora recibió el premio de manos de Cristina Aldaz, subdirectora de Yo Dona. La presidenta de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), Premio Objetivo Social, dijo que este reconocimiento es para miles de mujeres que están al lado, en nuestras calles, en nuestros polígonos industriales, en clubs de carretera.

Están siendo explotadas, vendidas, compradas y hoy tengo que recordarlas a ellas. Mora precisó que APRAMP rescata diariamente a 250 mujeres de las redes de la trata y resaltó que son historias de brutal violencia. No somos una mercancía. Les invito a que se unan a nuestro propósito, que es luchar por una vida en libertad y dignidad para todas, concluyó.

Anna October, diseñadora de moda ucraniana que triunfa en todo el mundo y que desde que empezó la guerra en su país trabaja en Kiev bajo la amenaza de las bombas rusas, fue reconocida con el Premio Internacional y recordó a su equipo. Nunca imaginé llegar tan lejos, señaló. La chef Lucía Freitas y Vicente Ruiz, director adjunto de El Mundo, recibieron el Premio Inspiración.

Para mí el éxito es tener mis restaurantes e ir más allá de la cocina, de mis paisanos, de cambiar la realidad de la gastronomía y visibilizar con mi trabajo el de otras mujeres que no han tenido tanta suerte. La fundadora de A Tafona by Lucía Freitas habló de su tierra, de Galicia: Vivo en un territorio que es un matriarcado y poner el foco en ellas es hablar del futuro. Inspirar es abrir camino y seguir sumando.

Y seguir trabajando para que se escuche la voz de muchas, muchas mujeres. Valeria Castro, Premio Future Makers Talento Joven, la cantautora canaria recordó a su familia a la ahora de agradecer su galardón: Sin mi madre Esther y mis hermanas no sería lo que soy ahora. La artista, recién llegada de una gira por América Latina, añadió que el mayor premio es que exista este premio joven. Es un honor que las jóvenes tengamos este espacio.

Garbiñe Muguruza, campeona de tenis y ahora codirectora del Mutua Madrid Open, recién finalizado, afirmó estar emocionada y con los pelos de punta tras escuchar la voz de esas mujeres y puso un punto de humor: Nunca he recibido ningún premio tan glamourosa, porque siempre estoy sudada. La tenista recordó sus difíciles inicios con la raqueta -ha habido de todo, llanto, lágrimas y adrenalina, dijo- y expresó sus deseos de poder inspirar a todas las generaciones, a la antigua, a la nueva y a todas.

La actriz Paz Vega entregó el premio a Macarena Rey. Macarena Rey, Premio Trayectoria, agradeció a su familia y a su equipo y recordó que su carrera ha sido un camino largo y difícil, pero que ha sido merecedora de este reconocimiento. La actriz recordó que ha trabajado en muchas producciones y que ha sido una de las actrices más destacadas de su generación.

Macarena Rey concluyó su discurso recordando que su premio es un reconocimiento a todas las mujeres que han trabajado en la industria del cine y teatro y que han luchado por su lugar en el sol





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